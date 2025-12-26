IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Украйна е атакувала руска рафинерия в четвъртък с британските ракети Storm Shadow

Договорена е среща на високо равнище между Зеленски и Тръмп в "близко бъдеще", а според украинския президент "много неща може да бъдат решени преди Нова година"

09:09 | 26.12.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Bloomberg LP
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Bloomberg LP

Украйна е използвала британски ракети Storm Shadow, за да атакува руска петролна рафинерия в четвъртък, съобщават от военните на страната.

Рафинерията в Новошахтинск е била ударена от ракетите и са регистрирани „многобройни експлозии“, посочват от Генералния щаб на украинските въоръжени сили в публикация в социалните медии, цитирана от британският в. Guardian.

Украинските военни посочват, че заводът в Новошахтинск е един от основните доставчици на петролни продукти в Южна Русия „и е пряко ангажиран в снабдяването на въоръжените сили на Руската федерация“.

Украинският президент Володимир Зеленски междувременно коментира, че е провел „много добри“ разговори с пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за края на войната. „Беше наистина добър разговор: много детайли, добри идеи, които обсъдихме“, пише Зеленски в Telegram.

„Има някои нови идеи за това как да се доближим до истинския мир и това се отнася до формати, срещи и, разбира се, времевата рамка“, добавя той.

Свързани статии

В отделна публикация в платформата X Зеленски посочва, че е договорена среща на високо равнище с Тръмп в „близко бъдеще“.

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година“, посочва се в публикацията му.

Украйна разшири обхвата на атаките си срещу руските енергийни активи, като насочи вниманието си не само към рафинерии за суров петрол, но и към тръбопроводи и все по-често към терминали за морски износ на петрол и танкери от сенчестия флот, пише Bloomberg.

Казахстан вече е изправен пред по-нисък добив на петрол, след като скорошна атака с дрон повреди място за акостиране на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руския Новоросийск. Казахстан използва пристанището за превоз на суров петрол от едно от най-големите си нефтени находища за износ.

Украйна също така атакува морското пристанище Темрюк в южния Краснодарски край на Русия.

В Украйна властите въведоха аварийни прекъсвания на електрозахранването в черноморския град Одеса в четвъртък след серия от руски удари, съобщиха местните власти. Най-малко един цивилен е убит и двама са ранени, а местната пристанищна и индустриална инфраструктура са повредени.

От украинската армия посочват, че с дронове през последното денонощие са унищожени над 1100 вражески цели.

Между отбранителните сили на Украйна и руските войски е имало 121 сблъсъка на фронта, от които 28 са в покровското направление.

Руски дронове са нанесли щети на три кораба, плаващи под флаговете на Словакия, Палау и Либерия, в пристанища в Одеска и в Николаевска област, съобщи вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

В публикация в приложението "Телеграм" той уточни, че на този етап не е постъпила информация за пострадали хора.

Нападенията са причинили и спирания на тока в Одеска област, добавя Кулеба, цитиран от БТА.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:40 | 26.12.25 г.
войната в Украйна Володимир Зеленски Доналд Тръмп
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди -382 секунди
До: 0pk Точно така, българските левчета бяха Евро, но с други картинки. Така, че за нас е много пп-добре да си ползваме истинско евро, вместто "стейбълкойн" на еврото, наречен лев. Последните истински левчета вашите другари русорроби Виденов и Рименчо Гечев, докарвайки го до фалит. Или се правиш, че не помниш, а, Митьо? И чак за слугинажи плямпа, на принципа Крадецът вика Дръжте крадеца.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 0 rate down comment 1
0pk
преди 3 минути
До: FireT да да, по важното е да има евромонети "слава украини", отколкот бг левчета. Патриотин мамин. По-добър слугинаж от вас няма да намерят в цял ЕСЕС :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 4 rate down comment 0
FireT
преди 35 минути
До: 0pk, много скоро, Праззчо. Вече са в обращение нови евро моменти с надпис: Слава Украина! Ще ви дрънкат в джобчетата и ще им се радвате. Ако на това не му казваш налагане на нова религия върхуКопейскатаТроллПасмина, здраве му кажи. Хахахаха.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Иначе много готино Зеленски ползва тръмпанарските камъни по тръмпанарските глави ..."имахме много добри разговори", хаха. Но най-хубавото е, че вече Сторм Шадоу се ползват по предназначение за удари в пРасия. Тази рафинерия е чао за много дълго врвме, а ударите с ракети Сторм Шадоу са много по-яки от удари с дронове. Папото за русните става все по-малко и постно, а чичко Фалит *** на вратата. :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 14
0pk
преди 2 часа
Свети Зелянски, кога ще промотираме новата религия? :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още