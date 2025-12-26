Украйна е атакувала руска рафинерия в четвъртък с британските ракети Storm Shadow

Украйна е използвала британски ракети Storm Shadow, за да атакува руска петролна рафинерия в четвъртък, съобщават от военните на страната.

Рафинерията в Новошахтинск е била ударена от ракетите и са регистрирани „многобройни експлозии“, посочват от Генералния щаб на украинските въоръжени сили в публикация в социалните медии, цитирана от британският в. Guardian.

Украинските военни посочват, че заводът в Новошахтинск е един от основните доставчици на петролни продукти в Южна Русия „и е пряко ангажиран в снабдяването на въоръжените сили на Руската федерация“.

Украинският президент Володимир Зеленски междувременно коментира, че е провел „много добри“ разговори с пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за края на войната. „Беше наистина добър разговор: много детайли, добри идеи, които обсъдихме“, пише Зеленски в Telegram.

„Има някои нови идеи за това как да се доближим до истинския мир и това се отнася до формати, срещи и, разбира се, времевата рамка“, добавя той.

В отделна публикация в платформата X Зеленски посочва, че е договорена среща на високо равнище с Тръмп в „близко бъдеще“.

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година“, посочва се в публикацията му.

Украйна разшири обхвата на атаките си срещу руските енергийни активи, като насочи вниманието си не само към рафинерии за суров петрол, но и към тръбопроводи и все по-често към терминали за морски износ на петрол и танкери от сенчестия флот, пише Bloomberg.

Казахстан вече е изправен пред по-нисък добив на петрол, след като скорошна атака с дрон повреди място за акостиране на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руския Новоросийск. Казахстан използва пристанището за превоз на суров петрол от едно от най-големите си нефтени находища за износ.

Украйна също така атакува морското пристанище Темрюк в южния Краснодарски край на Русия.

В Украйна властите въведоха аварийни прекъсвания на електрозахранването в черноморския град Одеса в четвъртък след серия от руски удари, съобщиха местните власти. Най-малко един цивилен е убит и двама са ранени, а местната пристанищна и индустриална инфраструктура са повредени.

От украинската армия посочват, че с дронове през последното денонощие са унищожени над 1100 вражески цели.

Между отбранителните сили на Украйна и руските войски е имало 121 сблъсъка на фронта, от които 28 са в покровското направление.

Руски дронове са нанесли щети на три кораба, плаващи под флаговете на Словакия, Палау и Либерия, в пристанища в Одеска и в Николаевска област, съобщи вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

В публикация в приложението "Телеграм" той уточни, че на този етап не е постъпила информация за пострадали хора.

Нападенията са причинили и спирания на тока в Одеска област, добавя Кулеба, цитиран от БТА.