Тръмп заплаши с намеса в Иран, ако властите продължат със стрелбата по протестиращи

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че ако Иран продължи "да стреля" и "да убива" протестиращи, САЩ "ще отидат да ги спасят“, предава Ройтерс.

"Готови сме да действаме“, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа Truth Social.

По-рано днес Асошиейтед прес предаде, че разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, са обхванали и селските райони на ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците е достигнал най-малко седем.

В понеделник, по време на срещата си с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в имението си във Флорида, Тръмп заяви, че би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако Техеран възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия.

Иранският президент Масуд Пезешкиан на свой ред каза, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде "суров" и "разубеждаващ".

Пезешкиан призова в предишните дни населението да прояви солидарност, вместо да организира протести в настоящата критична ситуация, предава ДПА.

"Намираме се в ситуация, в която, наред с натиска от чуждестранни врагове, за съжаление има и [протестни] действия в страната", заяви Пезешкиан, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА. В такава криза е от решаващо значение да се укрепи солидарността, за да се преодолеят съществуващите проблеми, добавя президентът.

Малко след началото на протестите Пезешкиан обеща в кратко съобщение икономически реформи и заяви готовност за диалог. Това обаче не намери отзвук сред демонстрантите. За тях президентът и неговата политика са основната причина за настоящата икономическа криза в страната, която е богата на нефт и газ.

Иран приписва протестите от последните четири дни на "чуждестранна конспирация", целяща да тласне страната към безредици и нестабилност. В центъра на тези конспиративни теории е преди всичко отдавнашният противник на Иран – Израел.

Първоначално икономически мотивираните протести бързо придобиха политически измерения – с лозунги срещу ислямската система.

Същевременно неправителствената организация Iran Human Rights обяви, че най-малко 1500 осъдени на смърт са били екзекутирани в Иран през 2025 г., съобщава Франс прес. Според организацията това е годината с най-много екзекуции в страната от 35 години насам.

"Това, в което сме сигурни, е, че броят на екзекуциите е повече от 1500. Това е рекорд. Това е най-големият брой екзекуции, който е бил преброен или за който се съобщава от края на 80-те години", посочва директорът на базираната в Норвегия неправителствена организация Махмуд Амири Могадам.

Според организацията повече от 700 души са били екзекутирани по обвинения, свързани с наркотици.

Правозащитни организации редовно обвиняват иранското ръководство, че екзекутира много повече хора, отколкото през миналите години, в контекста на протестното движение в Иран и 12-дневната война с Израел през юни миналата година.

(БТА)