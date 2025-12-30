Пет ключови въпроса от срещата на Тръмп и Нетаняху

Американският президент Доналд Тръмп беше домакин на обяд с премиера на Израел Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго в понеделник.

В изказвания пред репортери преди, по време на и след срещата си двамата лидери коментираха, че са в широко съгласие по повечето въпроси – от следващите стъпки в Ивицата Газа, през възможността за повторно бомбардиране на Иран, до това колко заслужава Тръмп да получи още награди за мир.

Британският в. Guardian обобщава пет ключови извода за срещата.

Разоръжаването на „Хамас“

Тръмп твърди, че неназовани държави „искат да влязат и да унищожат „Хамас“, ако войнствената групировка не се разоръжи.

На въпрос за спора между Израел и „Хамас“ относно това дали палестинската групировка в Ивицата Газа наистина се е съгласила да се разоръжи, Тръмп посочи, че ще им бъде даден „много кратък период от време за разоръжаване“. „Ако не се разоръжат, както се съгласиха, тогава ще има ад, който да плати за тях“, коментира той.

На допълнителен въпрос какво ще се случи, ако от „Хамас“ не се разоръжат, Тръмп каза, че „ще стане ужасно за тях“. След това той заяви, че някои държави, които преди това са подкрепяли „Хамас“, сега са готови да атакуват бойците, ако те не се разоръжат.

„Сега, ако не се разоръжат, същите тези страни ще унищожат „Хамас“, коментира Тръмп.

Твърдението на президента изглежда се отнася до международните стабилизационни сили, разрешени от Съвета за сигурност на ООН като част от споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа. Никоя от държавите, които биха могли да участват в тези сили, обаче не е обещала да прави нещо друго, освен изпрати миротворци в анклава.

Нови удари по Иран

Тръмп изразява подкрепа за нови израелски удари срещу Иран заради ракетната програма.

Веднага щом поздрави Нетаняху, Тръмп беше попитан дали би подкрепил нова израелска атака срещу Иран, за да ограничи балистичните му ракетни възможности, за което – според съобщения, настоява премиерът на Израел.

„Ако продължат с ракетите, да“, отговори Тръмп. Той добавя, че Иран е възобновил работата по ядрената си програма, а САЩ са готови да нанесат удар „незабавно“.

В по-късни изказвания на пресконференцията Тръмп сякаш смеси ядрената програма на Иран с натрупването на ракети, заради което остава неясно дали САЩ биха могли да видят само ракетите като причина за война. Ядрената сделка с Иран от 2016 г., сключена от администрацията на бившия американски президент Барак Обама и отменена от Тръмп, ограничи ядреното развитие на Иран, но не и ракетните му възможности.

„Като говорим за Иран, надявам се, че не се опитват да натрупат отново оръжия, защото ако го направят, няма да имаме друг избор, освен много бързо да премахнем това натрупване. Така че се надявам Иран да не се опитва да натрупа оръжия, тъй като четях, че натрупват оръжия и други неща“, посочи Тръмп.

Несъгласие за Западния бряг

Тръмп казва, че не е съгласен с Нетаняху относно Западния бряг. Запитан за вълната от насилие от израелски заселници в окупирания от Израел Западен бряг, където милиони палестинци живеят под израелско военно управление от близо шест десетилетия, президентът на САЩ коментира, че е обсъждал територията с Нетаняху.

„Не бих казал, че сме на сто процента съгласни за Западния бряг, но ще стигнем до заключение“, коментира американският президент.

На въпрос за какво е несъгласието, Тръмп отказа да отговори. „Ще бъде обявено в подходящ момент, но той ще постъпи правилно“, подчерта той, като посочи Нетаняху.

Излиза постоянна информация, че администрацията на Тръмп се противопоставя на официалното анексиране на територията, където живеят около 3 млн. палестинци и над 600 хил. израелци. Според международното право селищата на израелците са незаконни.

Помилване на Нетаняху

Тръмп твърди, че президентът на Израел му е казал, че помилването за Нетаняху идва.

От кабинета на израелския държавен глава Исак Херцог опровергаха обаче това. Сътрудниците на Херцог посочват, че той не е водил никакви разговори с Тръмп, откакто молбата за помилване е била подадена преди няколко седмици.

Нетаняху, първият действащ министър-председател на Израел, обвинен в престъпление, отрича обвиненията в подкуп, измама и злоупотреба с доверие. Обвинителният акт срещу него е от 2019 г.

Нова награда за Тръмп

Нетаняху казва, че Тръмп ще бъде първият неизраелец, който ще получи наградата за мир, за „специалния си принос към еврейския народ“.

Във видеоклип, публикуван онлайн от кабинета на Нетаняху, се вижда как той говори с министъра на образованието на Израел, за да информира Тръмп, че наградата му се присъжда, наред с други неща, за решението му да премести посолството на САЩ в Йерусалим, признаването за анексирането на Голанските възвишения от Израел, отмяната на ядрената сделка с Иран по време на първия му мандат и усилията му за освобождаване на израелските заложници, държани в Ивицата Газа след нападението на „Хамас“ в началото на октомври 2023 г.

„Забравихте бомбардировачите B-2“, шегува се Нетаняху, който визира американските бомбардировачи, които атакуваха предполагаемите ядрени обекти на Иран тази година.

Преди срещата им Тръмп коментира, че „почти всеки заложник, който е бил освободен, е бил освободен заради мен... никой не е бил освободен по време на администрацията на Байдън“. Всъщност обаче, 107 заложници са освободени още през 2023 г., когато Джо Байдън е все още президент, а други 33 заложници са пуснати в началото на 2025 г. в сделка, сключена преди края на мандата на Байдън.

Преди обяда Тръмп е заснет да се оплаква, че не е получил Нобелова награда за мир, въпреки че твърди, че е уредил края на осем войни.