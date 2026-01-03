Връзки с ЦРУ и в Москва направиха Буданов помощник на украинския президент

От седмици украинският президент Володимир Зеленски уговаря ръководителя на военното разузнаване (ГУР) ген. Кирило Буданов да приеме поста началник на кабинета на президента, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници. Генералът се колебае - предпочита да участва в мисии на терен, отколкото в кабинети. В първия работен ден на 2026 година Зеленски обаче успя да го убеди и вече е издаден указ за назначението на Буданов на мястото, освободено от Андрий Ермак в края на ноември.

Като началник на военното разузнаване от 2020 година насам генералът трансформира и превърна агенцията в модерна институция с връзки на Запад и в близки отношения с ЦРУ, коментират още източниците на Financial Times. Те посочват, че като ръководител на ГУР Буданов е един от малкото високопоставени украински държавни служители, запазили официални контакти с Москва, преговаряйки за обмен на военнопленници.

Но западните партньори често са го критикували заради дръзките операции, смятайки, че те могат да доведат до ескалация на военния конфликт. Той обаче винаги е имал подкрепата на Володимир Зеленски, който в началото на февруари 2024 година го награди с най-високата награда "Златна звезда" и го обяви за герой на Украйна.

ГУР стои зад атаките по руския петролен сектор през последните месеци. С дронове са атакувани поне 25 рафинерии, като част от тях спряха работа за няколко месеца. На агенцията се приписват и операции по отстраняване на високопоставени руски военни в окупираните територии, саботажи в Крим. В отчета си за 2025 година агенцията разказва за удари по радарни системи, системи за ПВО и военни самолети в окупирания полуостров, както и военни мисии на бойното поле в Покровск, Лиман, Запорожка област.

Една от последните мисии, за които разказа ГУР преди няколко дни, е свързана с командира на Руския доброволчески корпус, който се бие на страната на Украйна, Денис Капустин. Преди по-малко от седмица от РДК съобщиха за смъртта на своя лидер, но след това се оказа, че тези изявления са част от операция, извършена с цел да заблуди руските служби, и Денис Капустин е невредим. Военното разузнаване съобщи, че Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия е платила 500 хил. долара за отстраняването му, които сега са в касите на ГУР.

Кирило Буданов беше в "краткия" списък на Зеленски за заместник на Андрий Ермак, който подаде оставка след съмнения за участие в корупционния скандал в енергетиката. Сред останалите кандидати бяха сочени още министърът на цифровизацията и първи вицепремиер Михайло Федоров, който от вчера е предложен за министър на отбраната (кандидатурата му трябва да бъде одобрена от Върховната Рада), както и настоящият министър на отбраната Дениз Шмихал, на когото е предложен нов пост в държавната администрация.

Още тогава в Украйна се коментираше, че Буданов е сред номинираните, за да бъде отстранен от пътя за втори президентски мандат за Зеленски - според анкети ръководителят на военното разузнаване има висок рейтинг сред украинците.

Според публикации в украински медии предстои още една ключова смяна в администрацията - посланикът във Великобритания - бившият главнокомандващ ген. Валерий Залужни е поискал да се прибере в Украйна. Зеленски му е предложил някои нови постове, включително и на началник на кабинета си, но той е отказал. Самият украински президент анонсира във вечерното си обръщение за 1409-ия ден от пълномащабната война още промени, за които ще бъде съобщено по-късно.

Киев събира съветници по сигурността от съюзническистрани

Нови разговори ще се водят днес в Киев между Украйна и нейните европейски и американски съюзници за хипотетично споразумение за слагане край на войната с Русия, която обяви намерение "да втвърди" позицията си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Очаква се съветници по сигурността от съюзническите европейски страни да се срещнат с украински официални представители в Киев, а американски екип ще се включи в дискусиите чрез видеоконферентна връзка.

Според президента Володимир Зеленски участието си в срещата са потвърдили около петнадесет държави, а също представители на Европейския съюз и НАТО.

Днешните разговори предхождат планирана за следващата седмица във Франция среща на върха на страните от т. нар. коалиция на желаещите, подкрепящи Украйна.

Според Зеленски днешното съвещание ще се съсредоточи върху "гаранциите за сигурност", който съюзниците могат да предоставят на Украйна.

През декември украинският президент разговаря с президента Доналд Тръмп във Вашингтон за плана на САЩ за прекратяване на продължаващата близо четири години война, но чувствителните въпроси и до момента остават нерешени.

Русия обяви, че възнамерява "да втвърди позицията си", след като обвини Киев за нападение с дронове срещу резиденция на президента Владимир Путин, а също за атака, отнела според нея живота на 28 цивилни в контролираната от руските военни част на украинската Херсонска област в новогодишната нощ, отбелязва АФП.

В САЩ призовават за конфискуване на танкери от сенчестия флот

Американският сенатор от Демократическата партия Крис Куунс призова президента Доналд Тръмп да разшири практиката на задържане на танкери, превозващи венецуелски петрол, и да я приложи и към кораби, превозващи петрол от Русия.

Куунс отбеляза в интервю за MSNBC в петък, че администрацията на Тръмп вече използва американските въоръжени сили, за да пресече петролните танкери, принадлежащи на „сенчестия флот“, който подпомага поддържането на режима във Венецуела.

Според него същите инструменти трябва да се приложат „за да се пресече сенчестия флот, който подпомага финансирането на бруталната военна машина на Русия, подпомага поддържането на иранския режим и подпомага Северна Корея“.

Куунс вярва, че такава стъпка ще бъде подкрепена от Конгреса.

„Той [Тръмп] ще получи двупартийна подкрепа за повече действия, за да се справи с Путин и да започне да забавя потока на пари към убийствената военна машина на Путин срещу Украйна“, каза той.

Атаките продължават

В региона на Миколаев руска атака с дронове срещу критична инфраструктура остави части от населените места в района без електроенергия, съобщава "Укринформ". В масираната атака срещу критичната инфраструктура на региона са използвани безпилотни летателни апарати Shahed-131/136, посочи ръководителят на регионалната военна администрация в Telegram.

Освен това през деня руските военни сили са атакували покрайнините на Миколаев с ударен дрон от типа „Мълния“. При нападенията няма загинали, но има нанасени щети, включително по бензиностанция.

През последното денонощие са регистрирани общо 116 бойни сражения между украинските и руските сили по фронтовата линия. Русия е извършила един ракетен удар с две ракети и 57 въздушни удара с 153 управляеми въздушни бомби. Регистрирани са общо 6358 атаки с камикадзе дронове и 3223 случая на обстрел.

Руската армия е провела въздушни удари в районите Коломиици в област Днепропетровск, Зализничне, Верхня Терса, Хуляйполе, Варваривка, Риздвянка, Долинка, Новоандриевка и Махдалинвка в област Запорожие и Миколаев в област Херсон.