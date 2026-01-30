Макрон, Карни, Гейтс: Как силните на деня упражняват влиянието си на световната сцена

Всяка година през януари най-влиятелните хора в света се събират в заснежения Давос, за да говорят за най-належащите световни проблеми, давайки майсторски клас по изкуството на комуникацията и оказването на влияние.

Водещата конференция на Световния икономически форум се проведе между 19 и 23 януари, в рамките на която участие взеха лидери като президента на САЩ Доналд Тръмп, милиардера Бил Гейтс и главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

Тазгодишната тема беше „Духът на диалога“, а геополитическата несигурност и международното търговско напрежение доминираха разговорите.

Сред най-важните теми беше настояването на Тръмп да поеме собствеността върху арктическата територия Гренландия, както и въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда.

Изказванията на национални лидери и изпълнителни директори бяха излъчвани на живо, след което изрязани в 10-секундни видео и аудио файлове или клипчета за TikTok, гледани и критикувани навсякъде по света.

Кои обаче бяха най-ефективните комуникатори тази година? Анализ за CNBC прави Рене Карайол, ментор по лидерство на мениджъри и световни лидери от Fortune 500 и FTSE 100, както и Андрю Бродски, професор по мениджмънт в Тексаския университет и автор на „PING: Тайните на успешната комуникация“.

Карайол, който е работил с Нелсън Мандела, бившия руски президент Михаил Горбачов, бившия британски премиер Тони Блеър, главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и много други, посочва кои са ключовите съставки на силното публично говорене и комуникация.

„Двете големи неща, които винаги преподаваме: това е представянето, а не съдържанието. Второ, не е важно какво казвате, а начинът, по който го казвате. Това е най-силното нещо. Спрете да се опитвате да запомните думите, научете изпълнението“, казва Карайол.

Макрон и Карни - звездите на Давос?

Според Карайол френският президент Еманюел Макрон и канадският премиер Марк Карни са дали „два майсторски класа“ по публично говорене, лидерство и влияние.

Макрон произнесе специално обръщение в Давос във вторник и в остра реч отвърна на „насилниците“, след като Тръмп поднови заплахите си за мита срещу Европа и за налози от 200% върху френското вино, които впоследствие отпаднаха. Тя бе произнесена, докато президентът носеше слънчеви очила тип „авиатор“ заради здравословен проблем.

Неговата осанка беше „изправена, гледащ нагоре, изглеждаше силен“, излъчвайки аура на „безстрашност, безпристрастност и даде гръбнак на цяла Европа“.

Снимка: EPA/GIAN EHRENZELLER

Карни отправи подобно послание като на това на Макрон в собствената си реч на форума във вторник, където каза, че „средно големите сили“ в света трябва да се обединят срещу принудата от най-влиятелните в света.

Карайол определи речта на Карни като „брилянтна“ и го описа като спокоен, авторитетен, премерен и задълбочен.

Изражението на лицето на Карни е оказало голяма част от ефекта, като той остана „изключително сериозен“ през цялото време и не се усмихваше. Той също така използва и интонация, за да придаде достолепие.

„Той беше сериозен... искаше светът да знае, че не отстъпват пред Тръмп, без да го споменава по име“, каза Карайол. Според него Макрон е бил запомнящ се, но Карни е този, който буди респект.

Що се отнася до самия Тръмп, въпреки че според Карайол той като цяло е страхотен оратор, в сряда е произнесъл една несвързана реч. Според експерта той е бил разпилян, говорил е несвързано и не по същество, заради т. нар. TACO – от Trump always chickens out, когато президентът отстъпва от заплахи или обещания. „Тръмп винаги подвива опашка, когато някой му се противопостави“, коментира Карайол.

Снимка: EPA/LAURENT GILLIERON

Въпреки това експертът подчертава, че американският президент обикновено е „брилянтен“ и „когато е в топ форма... няма да се съгласите с това, което казва, а с начина, по който го казва“.

Най-добрите лидери разказват истории

Бизнес лидерите общуват по различен начин от държавните глави, защото изпълнителните директори трябва да са по-осъзнати за това как думите им влияят на цените на акциите на компаниите им, докато световните лидери могат да използват по-силна реторика, според Андрю Бродски.

„Световните лидери често разполагат с други инструменти за комуникация, защото не е нужно да се притесняват за цената на акциите“, казва Бродски пред CNBC. „По-специално, световните лидери използват стратегии като употребата на отрицателни емоции като гняв и подчертаването на възможни заплахи за бъдещето на страната си, за да мотивират населението“, коментира той.

От друга страна, ако технологичните изпълнителни директори изразяват твърде много „негативни емоции или задълбаят върху рисковете“ от технологии като изкуствения интелект, тогава цената на акциите на компанията им вероятно ще бъде засегната или служителите може да загубят доверие в компанията и да напуснат.

Вместо това според Бродски един от най-добрите стилове на комуникация в лидерството е използването на „образи, метафори и истории“, за да се сподели дадена визия с аудиторията.

Така например, когато главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела, обсъждаше напредъка в областта на изкуствения интелект на Световния икономически форум, той го сравни с трансформацията от персоналните компютри, когато са въведени за първи път, като подчерта, че въздействието на AI е „10 пъти, 100 пъти“ по-голямо.

„Вместо да набляга на техническите елементи, Надела комуникира визията си за бъдещето на изкуствения интелект, използвайки прости метафори по начин, който всеки може да разбере“, каза Бродски.

Сатя Надела. Снимка: EPA/GIAN EHRENZELLER

От своя страна, когато Дженсен Хуанг, главният изпълнителен директор на Nvidia, беше попитан дали изкуственият интелект ще увеличи или намали броя на работните места, вместо да използва статистика, той разказа история за това как АІ всъщност е увеличил броя на работните места в радиологичната индустрия.

„Хуанг успя да използва история за рентгенолози, за да покаже положителното въздействие на изкуствения интелект. Използвайки история, той успя да направи това, което казва, много по-осезаемо и смислено за публиката по начин, по който самата статистика просто не може“, отбелязва Бродски.

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс също се открои по време на форума, поддържайки предимно зрителен контакт с публиката, докато интервюиращите и други участници в панела му задаваха въпроси.

„Този ​​на пръв поглед незначителен избор създаваше усещането, че Гейтс говори директно на публиката и я прави участник в разговора“, добавя Бродски.