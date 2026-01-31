Лидерът на консерваторите в Канада спечели вот на доверие

Канадската опозиционна Консервативна партия гласува нова подкрепа за своя лидер Пиер Поалиевр девет месеца след изборите, на които той загуби с малка разлика от Либералната партия на Марк Карни, пише Bloomberg.

Вотът затвърждава позицията на Поалиевр като основен вътрешен критик на премиера и може да му помогне да се отърси от съмненията, след като двама от неговите съпартийци преминаха към лагера на Карни в края на миналата година.

Около 87% от консерваторите са гласували в подкрепа на Поалиевр.

Неговата реч непосредствено преди гласуването предизвика бурни овации от препълнената зала. Много от консерваторите носеха значки, изразяващи подкрепата си с лозунги като „Заедно с Пиер“.

Поалиевр защити репутацията си и каза: „Спечелихме дебата на последните избори по всеки един от големите въпроси“. Той обвини федералните либерални власти за сепаратистките настроения в провинциите Алберта и Квебек и приветства по-младата демографска група от избиратели на своята партия.

Консерваторите загубиха четири поредни избори от либералите. През април 2025 г. Поалиевр падна за няколко месеца от позицията на основен фаворит в анкетите за поста на министър-председател до загуба не само на изборите, но и на мястото си в парламента.

Това е първият път от две десетилетия, в който Консервативната партия дава втори шанс на лидер след загуба. Гласуването се проведе на конгреса на партията в Калгари, Алберта.

Последният път, когато на консервативен лидер е даден нов шанс след загуба, е след като Стивън Харпър губи изборите през 2004 г. Той получава 84% от гласовете в последващ преглед на лидерството, печели изборите през 2006 г. и е министър-председател в продължение на девет години.

Предшественичката на Поалиевр, Ерин О'Тул, беше отстранен след тайно гласуване на парламентаристи от групата след загубата на изборите през 2021 г., а лидерът преди него, Андрю Шеер, подаде оставка след загуба през 2019 г.

Според партийния устав, всеки от 343-те парламентарни избирателни района на Канада има право да изпрати до 10 партийни делегати на конференцията.

Поалиевр убедително спечели водещата роля сред консерваторите през септември 2022 г. Неговото лидерство се характеризира с агресивни комуникации и кампании, използващи интернет, фокусирани върху атакуване на икономическите резултати на правителството.

В продължение на повече от година тази стратегия даваше на консерваторите двуцифрена преднина в анкетите пред все по-непопулярната Либерална партия, която под ръководството на Джъстин Трюдо оглавяваше Канада в продължение на девет години, което доведе до широкото очакване за промяна в правителството.

Но анкетите се обърнаха драстично в полза на либералите, след като бившия централен банкер Марк Карни замени Трюдо през март 2025 г., като победи Поалиев на изборите, съсредоточени върху противопоставянето на митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите коментари за превръщането на Канада в 51-ви щат.

Поалиевр беше критикуван за слабия фокус върху търговската война като предизборен въпрос, а либералите обвиниха реториката му, че повтаря тази на Тръмп. Част от дилемата на Поалиевр е, че неговите поддръжници са много по-склонни да се възхищават на Тръмп, отколкото неконсервативните канадци.

Всичко това може да е допринесло за загубата на последните избори, принуждавайки го да поиска от друг депутат да се оттегли, за да може да се завърне в парламента.

В края на 2025 г. двама от неговите съпартийци преминаха на страната на либералите, след като управляващата партия прие по-центристки и благоприятни за бизнеса политики при Карни, отколкото при Трюдо.

Вторият от тези дезертьори, Майкъл Ма, обясни решението си, като каза, че иска „да помогне на хората – да се съсредоточи върху решения, а не върху разделения“.