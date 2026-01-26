IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Марк Карни увеличи данъчните облекчения при стоките и услугите

Канадският премиер се опитва да потуши опасенията сред канадците относно свиването на разходите за живот

23:13 | 26.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Премиерът на Канада Марк Карни предприе мерки за увеличаване на данъчните облекчения за стоки и услуги в опит да се справи с опасенията сред канадците относно свиването на разходите за живот, съобщава Bloomberg.

Карни обяви, че от тази година тримесечните плащания по данъка добавена стойност (ДДС) ще се увеличат с 25% през следващите пет години. Правителството му ще предостави и еднократно специално плащане през юни, равно на 50% увеличение на стойността на данъчното облекчение по ДДС.

Премиерът посочи, че мерките, които той нарича „Канадска помощ за хранителни стоки и стоки от първа необходимост“, показват, че едно отговарящо на условията домакинство от четирима души може да получи около 800 канадски долара (584 щатски долара) повече помощ тази година, докато помощта за един човек ще бъде около 400 канадски долара по-голяма от досегашната.

Коментарите на Карни са направени в момент, когато главният съперник на премиера, лидерът на консерваторите Пиер Поалиевр, изтъква проблемите с достъпността на храните в Канада, посочвайки, че инфлацията при хранителните стоки, която достига най-високото ниво сред страните от Г-7.

Както в повечето развити страни, цената на храните в Канада се е повишила значително отпреди пандемията от Covid-19. Митата и недостигът на реколта също са допринесли за по-високите разходи, изтъква централната банка на Канада.

През декември гуверньорът на регулатора Тиф Макълъм заяви, че смята, че част от натиска, който тласка инфлацията на храните нагоре – американските мита върху вноса на кафе, лошите метеорологични условия и слабата реколта – ще отшумят през следващите няколко месеца.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:13 | 26.01.26 г.
икономиката на Канада данъчни облекчения Марк Карни
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още