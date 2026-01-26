Марк Карни увеличи данъчните облекчения при стоките и услугите

Премиерът на Канада Марк Карни предприе мерки за увеличаване на данъчните облекчения за стоки и услуги в опит да се справи с опасенията сред канадците относно свиването на разходите за живот, съобщава Bloomberg.

Карни обяви, че от тази година тримесечните плащания по данъка добавена стойност (ДДС) ще се увеличат с 25% през следващите пет години. Правителството му ще предостави и еднократно специално плащане през юни, равно на 50% увеличение на стойността на данъчното облекчение по ДДС.

Премиерът посочи, че мерките, които той нарича „Канадска помощ за хранителни стоки и стоки от първа необходимост“, показват, че едно отговарящо на условията домакинство от четирима души може да получи около 800 канадски долара (584 щатски долара) повече помощ тази година, докато помощта за един човек ще бъде около 400 канадски долара по-голяма от досегашната.

Коментарите на Карни са направени в момент, когато главният съперник на премиера, лидерът на консерваторите Пиер Поалиевр, изтъква проблемите с достъпността на храните в Канада, посочвайки, че инфлацията при хранителните стоки, която достига най-високото ниво сред страните от Г-7.

Както в повечето развити страни, цената на храните в Канада се е повишила значително отпреди пандемията от Covid-19. Митата и недостигът на реколта също са допринесли за по-високите разходи, изтъква централната банка на Канада.

През декември гуверньорът на регулатора Тиф Макълъм заяви, че смята, че част от натиска, който тласка инфлацията на храните нагоре – американските мита върху вноса на кафе, лошите метеорологични условия и слабата реколта – ще отшумят през следващите няколко месеца.