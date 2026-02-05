Парламентът окончателно ограничи броя на избирателните секции в страни извън ЕС до 20

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.

Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието.

Със 117 гласа „за“, 82 „против“ и 10 „въздържал се“ парламентът прие първоначалното предложение на „Възраждане“ за ограничаване на секциите до 20. Избирателни секции извън дипломатическите или консулските представителства ще се образуват въз основа на не по-малко от 40 заявления за гласуване, решиха депутатите.

В подкрепа на ограниченията от 20 секции гласуваха от ГЕРБ – СДС, "Възраждане", "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). Против бяха от ПП – ДБ, "ДПС – Ново начало", "Алианс за права и свободи", "Величие" и трима нечленуващи в парламентарна група. От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) се въздържаха, както и един депутат от АПС и един независим депутат.

Отхвърлени бяха предложенията на ПП– ДБ декларации от избирателите в чужбина да се попълват и подписват пред членовете на секционната избирателна комисия. Цончо Ганев ("Възраждане") коментира, че тези предложения са изключително важни и от "Възраждане" са ги подкрепили, но въпреки това са отхвърлени. Въпросът е защо "турските партии" гласуваха против, заяви той.

Депутатите приеха още въвеждането на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г.

След ограничаването на секциите в чужбина Йордан Цонев ("ДПС – Ново начало") каза, че е гласувал против, както и цялата парламентарна група на "ДПС – Ново начало". Конюнктурните политически боричкания не бива по никакъв начин да са повод да бъдат нарушавани правата на българските граждани, заяви той и обеща, че в следващия парламент ще направят всичко възможно да възстановят тези права.

Хасан Адемов (АПС) също каза, че е гласувал против ограниченията, предложени от "Възраждане", защото не може да приеме в 21-ви век в европейска България да се нарушават конституционните права на български граждани. По думите му борбата за националистическия вот става все по-жестока. Разбирам, че колегите от ГЕРБ са обещали на "Възраждане" неясно срещу какво, но не разбирам защо мандатоносителят продължава да обслужва интересите на "Ново начало", допълни той.

Тома Биков (ГЕРБ – СДС) отбеляза, че народен представител от ГЕРБ е предложил секциите да бъдат 30, а не 20, но е било подкрепено само от ГЕРБ и АПС. Ако беше подкрепено от ПП – ДБ, секциите щяха да са 30, а не 20, посочи той и добави, че в последните години от ГЕРБ подкрепят секциите да са 30-35.

Колегата му Костадин Ангелов добави, че ПП – ДБ са лишили 10 хиляди избиратели във всяка държава извън ЕС да упражнят правото си на глас.

Божидар Божанов (ПП –ДБ) обърна внимание, че 30 секции също е ограничение, което ще доведе до същите проблеми. Затова той добави, че е гласувал против всяко ограничение на правата на българските граждани.

Тошко Йорданов (ИТН) коментира, че цял ден "ДПС – Ново начало" и ПП – ДБ гласуваха заедно, говореха заедно и защитаваха едни идеи заедно. По думите му ПП – ДБ говорели за "санитарен кордон" срещу Делян Пеевски, а цял ден били "ръка за ръка".

Измененията в Изборния кодекс влизат в сила от обнародването им в „Държавен вестник“, с изключение на параграфа за район "Чужбина".

(БТА)