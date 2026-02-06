ЕС се опитва да възобнови отношенията си с Турция като ключов партньор в Украйна

След години, в които гледаше на Турция като на проблем, Европейският съюз (ЕС) сега я разглежда като част от решението относно войната в Украйна.

Заради засилването на потенциалната ѝ роля в следвоенния ред – особено като миротворец и регионален посредник в Черно море, Турция се превръща в критичен партньор за ЕС. Брюксел обаче не предприема особени стъпки към страната, която се отдръпва от демокрацията и чийто ислямистки лидер Реджеп Тайип Ердоган вкара в затвора основни политически опоненти, пише Politico.

„Подготовката за мир и стабилност в Европа предполага подготовка за силно партньорство с Турция“, коментира еврокомисарят по въпросите на разширяването на ЕС Марта Кос. Тя се отправя на посещение в Турция в петък.

„Мирът в Украйна ще промени Европа, особено в региона на Черно море. Турция ще бъде много важен партньор за нас“, посочва Кос.

Турция е от тежката военна категория. Анкара разполага с вторите по големина въоръжени сили в НАТО и заема ключова стратегическа позиция в Средиземно море и Близкия изток. Контролът ѝ над Босфора ѝ дава огромно влияние върху регионалната сигурност и тя изигра ключова роля в посредничеството за споразумението за Черно море през юли 2022 г., което осигури безопасно преминаване на кораби, превозващи украинско зърно.

Страната посочва, че е готова да изпрати мироопазващи войски в Украйна, ако бъде сключено споразумение с Русия, и че ще поеме водеща роля в сигурността на Черно море.

Отношенията между ЕС и Турция обаче се влошиха през годините заради склонността на Ердоган към автокрация и репресиите му срещу кметовете от опозицията. Въпреки че официално страната е кандидат за присъединяване към ЕС, преговорите са замразени от 2018 г.

„В последните доклади за разширяването на ЕС видяхме стъпки, които отдалечават страната от стандартите на ЕС, особено по отношение на върховенството на закона и демокрацията“, казва Кос. „Знам, че Турция има много дълга демократична традиция, а също и силно гражданско общество, и това е, което трябва да видим, за да изградим доверие между ЕС и Турция“, добавя той.

За да направи първите стъпки към сближаване, в Анкара Кос ще присъства на церемония, на която Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Турция ще подпишат заеми на стойност 200 млн. евро за проекти за възобновяема енергия. ЕИБ спря отпускането на нови заеми на Турция през 2019 г. заради спор относно сондажите за нефт и газ край Кипър.

Също в петък Комисията ще представи проучване относно „развитието на програма за междурегионална свързаност“ с Турция, Централна Европа и Южен Кавказ. Проучването, видяно от Politico, очертава необходимите инвестиции за укрепване на транспортните, търговските, енергийните и цифровите връзки по Транскаспийския коридор, който свързва Китай, Централна Азия, Южен Кавказ и Черно море.