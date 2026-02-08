Как румънските популисти използват разногласията между ЕС и САЩ

Джордже Симион, лидер на най-голямата опозиционна партия в Румъния – „Алианс за обединение на румънците“ (AUR), поиска тази седмица предсрочни парламентарни избори и каза, че партията му е готова да поеме управлението в преходния период.

Симион заяви за пореден път, че Румъния не е демократична държава "от 6 декември 2024 г., когато изборите бяха отменени под фалшив претекст", визирайки анулираните резултати от първия тур на президентските избори на 24 ноември 2024 г., на който пръв излезе друг популист и бивш член на AUR Калин Джорджеску.

Постоянната теза на партията на Симион е, че на 6 декември 2024 г., когато Конституционният съд анулира резултата от първия тур, в Румъния е извършен „държавен преврат“, а Калин Джорджеску всъщност е „избраният президент“, въпреки че на първия тур той получи малко над 2,1 млн. гласа. За сравнение - настоящият президент на Румъния Никушор Дан бе избран на повторението на президентските избори през май миналата година с гласовете на над 6,1 милиона румънци, побеждавайки на втори тур именно Джордже Симион (получил над 5,3 млн. гласа).

Брашно в мелницата на Джордже Симион наля разпространен тази седмица междинен доклад на Комисията по правосъдие към Камарата на представителите в Конгреса на САЩ, който разглежда темата как чуждестранни закони, като Акта за цифровите услуги на ЕС, влияят на технологичните компании в посока цензура на свободата на словото, включително в САЩ.

Доминираната от републиканците влиятелна комисия вече публикува през юли 2025 г. доклад, в който твърди, че Европейската комисия (ЕК) използва Акта за цифровите услуги, за да наложи глобални изисквания за онлайн цензура. Според посоченото в доклада под предлог за „борба с дезинформацията и с речта на омразата“ Европейската комисия е притиснала социалните медии да променят глобалните правила за модерация, засягайки онлайн словото на американците и цензурирайки истинна информация и политически изказвания по важни дебати.

Комисията по правосъдие на Конгреса на САЩ определя влезлия в сила през 2023 г. Закон за цифровите услуги като „кулминацията на десетилетното усилие на Европа да заглуши политическата опозиция и да потисне онлайн наративите, които критикуват политическия елит“. Комисията припомня и че първата глоба по европейския акт е била наложена през декември 2025 г. на социалната платформа Екс на американския милиардер Илон Мъск в размер на 120 млн. евро.

Авторите на доклада твърдят, че ЕК оказва натиск върху социалните мрежи да цензурират съдържание преди избори, като конкретно са дадени примери със Словакия, Нидерландия, Франция, Република Молдова, Румъния и Ирландия, както и изборите за Европейски парламент през юни 2024 г. „Задължителните правила (на ЕК) за политическа цензура са достигнали своя връх в Румъния през 2024 г.“, посочва комисията и поставя под въпрос решението на румънските власти да касират изборите с мотив, че Русия тайно е подкрепила Калин Джорджеску чрез координирана кампания в ТикТок.

„Вътрешните документи на компанията, представени на американската комисия, изглежда противоречат на тази версия на събитията“, пише комисията в междинния доклад и посочва, че от ТикТок са заявили пред ЕК, че не са намерили или не са получили доказателства в подкрепа на ключовото твърдение на румънските власти за руска намеса.

През декември 2024 г. Европейският съюз (ЕС) започна официална процедура срещу ТикТок заради съмнения, че не е ограничила намесата в президентските избори в Румъния. След публикуването на междинния доклад на американската комисия говорителят на ЕК Тома Рение заяви, че ТикТок „сътрудничи изключително“ на текущото разследване, предаде Ройтерс. Пред EUobserver говорителят отхвърли категорично обвиненията в цензура като „чист абсурд“ и като „напълно неоснователни“.

Две седмици преди публикуването на междинния доклад лидерът на AUR Джордже Симион бе на посещение в САЩ, където запозна американски конгресмени от Републиканската партия с доклад, изготвен от AUR, за анулирането на изборите.

В САЩ Симион също така получи награда за работата си в областта на свободата на словото и демокрацията в Европа и обяви, че AUR ще има офис във Вашингтон, а всяка седмица делегация на партията ще пътува до федералната столица за срещи с американски представители.

Румънският информационен сайт „Спотмедия“ отбеляза, че отличието, с което се похвали лидерът на AUR, е присъдено от „Републиканци за национално обновление“ – неправителствена политическа организация, която действа в националистично-консервативната сфера и е близка до движението MAGA. Организацията не е част от официалните структури на Републиканската партия и не представлява Конгреса на САЩ, администрацията на САЩ или някоя федерална правителствена институция, уточнява „Спотмедия“.

Същата група предизвика обаче скандал, след като организира събитие в „Тръмп Кенеди Арт център“ във Вашингтон, на което Джордже Симион бе заснет да реже торта във формата на Гренландия с глазура с американското знаме.

Срещите на Джордже Симион във Вашингтон и докладът на AUR за анулирането на изборите надали са намерили отражение в междинния доклад на комисията на Конгреса, но пък дават отражение на политическата сцена в Румъния.

„(…) Знаете, че нашата партия, заедно с независимия кандидат г-н Калин Джорджеску, беше обвинена, че използва или се възползва от подкрепата на хиляди ТикТок акаунти, които координирали дейността си. Това се оказа лъжа“, коментира Джордже Симион по повод доклада.

„Като имаме предвид всички изявления, направени през последните месеци от румънски държавни служители, и като вземаме предвид предварителния доклад на Комисията по правосъдие на Конгреса на САЩ, призоваваме за връщане към демокрацията, към гласуването на народа и към предсрочни парламентарни избори“, заяви лидерът на AUR, цитиран от Аджерпрес.

Той отбеляза, че по време на посещението в САЩ делегацията на AUR се е срещнала с екипа на Джим Джордан – председател на комисията, изготвила доклада.

Президентът Никушор Дан от своя страна обърна внимание на факта, че Румъния не е предмет на въпросния американски доклад, а препратките към страната са строго контекстуални, в рамките на много по-широк дебат за свободата на словото.

„Препратките към президентските избори през 2024 г., представени в документа, са строго описателни и само частично отразяват отговора на една единствена частна компания - платформата ТикТок. Те не представляват и не могат да заместят правна оценка. В същото време самата платформа е признала в няколко публични доклада, че е идентифицирала няколко мрежи за скрито влияние, предотвратила е и е елиминирала десетки хиляди фалшиви акаунти и взаимодействия и е забранила стотици акаунти (…), отбеляза държавният глава в публикация в профила си във Фейсбук.

Премиерът Илие Боложан също припомни, че междинният доклад на комисията на Конгреса на САЩ не е конкретно за Румъния, а за свободата на словото като цяло.

Независимо от целите и темите, засегнати в доклада, едно нещо остава извън съмнение – че лидерът на партия AUR, която през последните месеци оглавява социологическите проучвания за електоралните нагласи на румънците, полага големи усилия и експлоатира всяка възможност за изтъкване на контактите си в САЩ.