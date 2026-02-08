Началникът на кабинета на британския премиер подаде оставка

Началникът на кабинета на британския премиер Киър Стармър, Морган Максуини, подаде оставка в неделя като знак на протест срещу решението да бъде назначен Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство във Вашингтон, съобщава Bloomberg.

„Решението за назначаване на Питър Манделсън беше погрешно: той навреди на нашата партия, на страната ни и на доверието в самата политика“, заяви Максуини. „Посъветвах премиера да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет“, добавя той.

Загубата на такъв ключов помощник е тежък удар за Стармър, който по-рано тази седмица заяви, че запазва доверието си в Максуини и го смята за „съществена част от екипа си“. Тъй като Максуини е архитектът на убедителната победа на лейбъристите на изборите през 2024 г. и най-близкият съветник на премиера, напускането му прави премиера уязвим.

„Той промени нашата партия след едно от най-тежките ѝ поражения и изигра централна роля в провеждането на предизборната ни кампания“, заяви Стармър, добавяйки: „До голяма степен благодарение на неговата всеотдайност, лоялност и лидерство спечелихме убедително мнозинство и имаме шанса да променим страната“.

Фактът, че Максуини е вторият началник на кабинета, който напуска само за 19 месеца, е знак за сътресенията, които обземат администрацията на лейбъристите. Напускането му оставя министър-председателя със значително намален вътрешен кръг от хора в момент, когато депутатите му вече търсят потенциален наследник, като министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг и бившият вицепремиер Анджела Рейнър се разглеждат като претенденти.

Стармър е изправен най-голямата според мнозина криза, откакто дойде на власт преди 18 месеца мандат, заради решението си да изпрати Манделсън във Вашингтон през 2024 г., след като документи разкриха близките отношения на Манделсън с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.