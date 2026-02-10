Ще защити ли Конституцията на САЩ изборите от "национализацията" на Тръмп?

Американският президент Доналд Тръмп призова републиканците да "национализират" правилата за гласуване и това съживи дебатите, водени от години, за ролята на федералното правителство върху изборния процес, пише Bloomberg.

Конституцията на САЩ ясно определя правомощията на отделните щати при организирането на вота - определянето на избирателните райони, регистрацията на кандидатите и работата на избирателните секции. Конгресът има право да се намесва, макар и ограничено, а президентите почти нямат власт да влияят на процеса самостоятелно.

Bloomberg анализира принципите за организиране на изборите, които са залегнали в Конституцията. Според оценките причината щатите да имат думата при огранизацията на изборите за сенатори и членове на Камарата на представителите, е историческа. Тя съществува още при сформирането на САЩ и причината е недоверието към централната власт, особено за изборите за Камарата на представителите, и гаранция срещу манипулации от страна на федералното правителство.

Но всъщност организацията има и много по-логична причина - в края на 18-и век само щатските власти са имали регистри на избирателите и са можели да организират вота, както и да отчетат резултата - федералната власт просто не е присъствала толкова пряко в живота на американците. Затова и Коституцията предвижда именно местните власти да организират изборите, включително и федералните.

Ако централната власти се намеси, то това означава, че трябва да бъдат дублирани институции с една и съща дейност, което ще усложни процеса и увеличи разходите. А и много вероятно ще предизвика гнева на избирателите.

Правомощията на Конгреса

Конгресът има известни правомощия да променя правилата, но винаги ги е използвал много пестеливо, пише още Bloomberg. През 1845 година например е приет Законът за деня на президентските избори, който определя една дата - първия вторник след първия понеделник на ноември, в която всички американци гласуват за президент. Преди това времето е разпокъсано и изборите се проточват седмици наред.

Конгресмените стават малко по-активни през 20-и век, но основно в отговор на нарушенията на правата на гражданите и административни пречки. През 1965 година пример е забранена расовата дискриминация.

Какво поиска Тръмп?

В подкаст на 2 февруари президентът Доналд Тръмп отново се оплака от провеждането на изборите през 2020 година, когато загуби от кандидата на демократите Джо Байдън. "Републикаците трябва да кажат: Ние искаме да вземем контрол, ние трябва да вземем контрол над гласуването в поне 15 места", заяви той и допълни станалата "вирусната" реплика, че изборите трябва да бъдат "национализирани".

"Има щати, които са толкова корумпирани, а броят гласовете", допълни Тръмп.

От Белия дом побързаха да уточнят, че всъщност американският президент е коментирал предложен законопроект за защита на правото на глас в САЩ. Според него избирателите ще трябва да представят документално доказателство, че имат американско гражданство, за да се регистрират като гласоподаватели.

Според критици на американския президент той отдавна се опитва да разшири влиянието си над американската изборна система, разпространявайки обвинения, в повечето случаи безпочвени. Тръмп вече се опита да ограничи правомощията на Федералната избирателна комисия, прекратяване на гласуването по пощата и преразглеждане на избирателните райони, както и помилва осъдени за опит за отмяна на изборния резултат през 2020 г.

Последите му коментари бяха остро критикувани от демократите, които ги определиха като "автократична отрова", но и представители на Републиканската партия се изказаха негативно за направените препоръки.