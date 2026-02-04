Human Rights Watch: Доналд Тръмп превръща САЩ в авторитарна държава

Неправителствената организация за защита на човешките права Human Rights Watch предупреди днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп превръща страната си в авторитарна държава, докато демокрацията и човешките права са атакувани от всички страни. Това заключение се съдържа в годишния доклад на неправителствената организация, базирана в Ню Йорк, предаде AFP.

Според правозащитната организация завръщането в Белия дом на републиканския милиардер е засилило низходящата спирала в областта на човешките права, които вече са подложени на натиск в света от страна на Русия и на Китай.

„Международният ред, основан на правила, се разпада“, алармира организацията.

В САЩ, според нея, Тръмп проявява „явно пренебрежение към човешките права и е извършил груби нарушения“.

В доклада тази страна е обрисувана по начин, който би бил немислим в предишни годишни доклади на правозащитната организация, отбелязва AFP. В частта за САЩ Human Rights Watch например изтъква разполагането на маскирани и въоръжени агенти на федералната Агенция за имиграционен и митнически контрол, които са провели „стотици акции с ненужно насилие и злоупотреби с правомощия и нарушения на човешките права“, по-конкретно в Минеаполис, в щата Минесота.

Протест в Сан Франциско срещу действията на Агенцията за имиграционен и митнически контрол. Снимка: БГНЕС/EPA/JOHN G. MABANGLO

„Набелязването на изкупителни жертви на расова или етническа основа от страна на администрацията, повтарящите се репресии срещу предполагаеми политически врагове, както и опитите за разширяване на правомощия за принуда на изпълнителната власт и за неутрализиране на демократичните механизми за контрол и баланс, подчертават съзнателно приплъзване към авторитаризъм в САЩ“, се посочва в доклада.

Human Rights Watch също така повтаря заключенията си, че САЩ са виновни в насилствени изчезвания — престъпление според международното право — като са изпратили 252 венецуелски мигранти в затвор с висока степен на сигурност в Салвадор.

Демокрацията в света се е върнала на нивото от 1985 г.

Според организацията демокрацията в света се е върнала на нивото от 1985 г., когато Съветският съюз все още съществуваше. „Русия и Китай са по-малко свободни днес, отколкото преди 20 години. Същото важи и за САЩ“, се казва в доклада.

„С първата година от втория мандат на Тръмп на власт историята се ускорява в грешната посока: всички постижения и напредък, извоювани с огромни усилия през последните десетилетия, днес са застрашени“, предупреждава Филип Болопион, изпълнителен директор на Human Rights Watch в интервю за AFP.

Според организацията отговорът трябва да дойде от „един нов съюз, от един стратегически съюз“ на „средните сили“, обединени около „общо ядро от ценности“, свързани с демокрацията и зачитането на международното право — като Канада, страните от Европейския съюз, Обединеното кралство, Япония, Южна Африка, Бразилия, Южна Корея и Австралия.

Докладът от 529 страници рязко се разминава с изводите на публикувания неотдавна доклад за човешките права на Държавния департамент на САЩ, който смекчи това в разделите, посветени на страни, поддържащи близки отношения с администрацията на Тръмп, като например Салвадор, отбелязва AFP.

Human Rights Watch уточнява, че насилието на бандите в тази страна е „значително намаляло“, но че властите са извършили през 2025 г. „широко разпространени нарушения, включително масови произволни задържания, насилствени изчезвания, изтезания и малтретиране на задържани лица, както и нарушения на правото на справедлив процес“.

По отношение на Израел организацията отново осъжда „престъпления срещу човечеството, актове на геноцид и етническо прочистване“ срещу палестинците в Газа. Според нея израелските власти са „засилили своите зверства“ през 2025 г., по-специално чрез „убиване, осакатяване, глад и насилствено разселване на палестинци, както и чрез унищожаване на домовете им, училищата им и инфраструктурата им в безпрецедентен мащаб в новата история на Израел и Палестина“.

Палестинци пристигат в болница в южната част на Ивицата Газа през граничния пункт Рафах. Снимка: БГНЕС/EPA/HAITHAM IMAD

Израел яростно отхвърли обвинението в геноцид, формулирано за първи път от Human Rights Watch през декември 2024 г.

(БТА)