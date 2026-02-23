Реформите за поверителността на ЕС стартират с проблеми и разногласия

Мащабните реформи в областта на защитата на личните данни на Европейския съюз (ЕС) стартират зле. Правителствата в региона искат да отхвърлят ключова правна промяна, която е в основата на предложението на Европейската комисия (ЕК) за реформа на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), показва документ, видян от Politico.

Документът е първият официален текст, който разглежда въпроса – и показва колко спорно ще бъде реформирането на GDPR. Законът за поверителността се разглежда като „третия стълб“ на европейската технологична политика и е един от най-яростно лобираните законодателни актове на ЕС в историята. Очаква се изменението му да предизвика масивна политическа и лобистка буря в Брюксел.

През ноември ЕК представи своя план за „цифров омнибус“ като част от по-мащабен преглед на законите за данните и изкуствения интелект, който има за цел да стимулира технологиите в Европа. Това е един от 10-те така наречени омнибуса, целящи да облекчат бюрокрацията и да повишат европейската конкурентоспособност, предложени от ЕК.

Новият документ е изготвен от ротационното председателство на Съвета на ЕС, което в момента се държи от Кипър, и служи като основа за националните правителства да договорят съвместна позиция относно реформите в областта на неприкосновеността на личния живот.

Кипърци се насочиха към основната промяна в правилника за защита на данните: как законът определя личните данни. Ако бъде одобрена, промяната ще извади огромни количества данни от обхвата на защитата.

Преразглеждането имаше за цел да адаптира GDPR към неотдавнашно решение на Върховния съд на ЕС, което установи, че понякога псевдонимизираните данни - при които данните на дадено лице са скрити, така че да не могат лесно да бъдат идентифицирани - биха могли да го изведат извън строгите предпазни мерки за поверителност на GDPR.

Това би било от особена полза за компаниите, включително разработчиците на изкуствен интелект, които биха могли да използват псевдонимизирани данни по-свободно, стига да не могат разумно да идентифицират повторно субектите на данни.

Промените вече предизвикаха негативна реакция от европейските регулатори, които по-рано този месец предупредиха да не се прави изменение на определението.

Но европейските технологични и бизнес лобистки групи приветстваха предложените от ЕК реформи, аплодирайки изпълнителната власт на ЕС за усилията ѝ да отключи повече данни за стимулиране на иновациите в областта на изкуствения интелект.

Страните от ЕС ще разгледат текста на 27 февруари на среща, посветена на усилията на ЕС за опростяване на регулациите. В Европейския парламент законодателите работят по първа позиция относно реформите на GDPR.