Войната с Иран подчертава свиващото се политическо влияние на САЩ

Войната с Иран разкри познат парадокс, свързан с американската мощ. САЩ могат да поразяват военни цели с изключителна прецизност, да проектират сила в множество театри на военни действия и да поддържат превъзходство срещу почти всеки противник. И все пак превръщането на тази мощ в стабилни политически резултати стана много по-трудно, пише в коментар за Euractiv Крис Кремидас-Кортни, сътрудник в Центъра за европейска политика.

През 2002 г., в навечерието на войната в Ирак, социологът Имануел Уолърстийн предупреждава, че САЩ са изправени пред избор между управлението на упадъка и ускоряването му. По това време твърдението звучи преувеличено. Вашингтон току-що е демонстрирал огромна военна мощ в Афганистан, технологичното господство на Силициевата долина изглежда непоклатимо, а Китай остава на години от икономическия паритет. Американското лидерство изглежда като фиксирана характеристика на международната система.

Същността на аргумента на Уолърстийн сега изглежда далеч по-приложима.

САЩ остават най-мощният военен играч в света и тяхната технологична екосистема продължава да генерира изключителни нива на иновации. Доларът все още е гръбнакът на световната финансова система. Но силата не се измерва само в това, а в способността да се формират резултати, да се изграждат коалиции и да се поддържа легитимност.

Вашингтон демонстрира способността си да поразява ирански цели с точност и да доминира в множество области. По-широката стратегическа среда обаче стана по-трудна за контролиране. Прекъсванията в корабоплаването през Ормузкия проток разтърсиха енергийните пазари, а регионалната ескалация рискува да привлече допълнителни участници в конфликта. Дори съюзници, които споделят опасенията относно регионалното поведение на Иран, поставят под въпрос стратегията на кампанията.

Енергийната независимост сега дава на САЩ по-голямо пространство за маневриране. Тя смекчава икономическия шок, който някога съпътстваше конфликтите в Персийския залив, и осигурява лост за влияние върху държавите, зависими от световните енергийни пазари. Но не решава по-дълбокото предизвикателство за поддържане на легитимност в една по-дифузна международна система. Военната сила, подкрепена от енергийно богатство, е внушителна, но не и всемогъща. Тя не може да гарантира способността за формиране на политическите резултати в свят, където властта вече не е концентрирана в една-единствена столица.

Резултатът е военно превъзходство, което не успява да доведе до желаните стратегически резултати. Уолърстийн предупреждава за тази динамика през 2002 г. Доминиращите сили рядко се сриват за една нощ, тъй като авторитетът ерозира преди възможностите. Способността да се налагат резултати постепенно отстъпва място на необходимостта те да бъдат наложени.

В такива моменти военните действия осигуряват видими демонстрации на сила и успокояват вътрешната публика. И все пак всяка интервенция поглъща политически капитал. Съюзниците стават предпазливи, неутралните държави са предпазливи, а съперниците се възползват от турбуленцията.

Този модел изкристализира през последния половин век. Виетнам разкрива границите на огромната военна сила срещу решителната съпротива. Ирак демонстрира трудността една победа на бойното поле да се превърне в стабилно управление. Афганистан и Либия показаха как дори най-способните въоръжени сили в света се затрудняват да наложат трайни резултати.

Конфликтът с Иран рискува да се присъедини към този списък.

Нищо от това не означава, че САЩ са на път да изчезнат като водеща сила, тъй като те запазват огромни предимства в технологиите, производството на енергия, демографската устойчивост и най-вече в НАТО, който поддържа демократичния свят. Тези силни страни ще продължат да оформят международната политика в продължение на десетилетия.

Това, което се е променило, е самият международен ред.

Моментът след Студената война създава еднополярност, когато САЩ изглеждат способни да определят правилата на системата почти самостоятелно. Тази ера приключи преди години. Китай се очерта като системен конкурент, а средните сили получиха по-голяма автономия във външната и икономическата си политика. Регионалните конфликти сега се развиват извън контрола на който и да е отделен глобален играч.

Светът не се връща към системата с двата полюса от времето на Студената война, нито към стабилен многополюсен ред. Вместо това се оформя дифузна система, в която властта е широко разпределена, но неравномерно упражнявана. За всяка водеща държава предизвикателството вече не е доминирането, а как да се ориентира в този нов пейзаж. Защото никоя държава не може да го направи сама.

САЩ все още имат капацитета да играят стабилизираща роля. Те запазват съюзи, с които никой съперник не може да се сравни, водещи световни изследователски институции и динамични пазари. Въпреки вътрешната поляризация, политическата им култура все още проектира идеали за свобода, права и гражданско участие. Тези силни страни са най-важни, когато акцентират върху легитимността, а не принудата.

Въпросът, който Уолърстийн поставя преди 24 години, остава нерешен: могат ли САЩ да се адаптират към свят, в който остават могъщи, но вече не са единствени?

Отговорът ще определи дали този нов глобален ред ще се развива с относителна стабилност или с постоянни сътресения.

Историята показва, че упадъкът не е най-опасната фаза в живота на една велика сила. Опасността идва, когато лидерите отказват да я признаят. САЩ все още могат да разчупят този модел, но само ако приемат съюзи като НАТО не като ограничения върху американската мощ, а като нейна основа.