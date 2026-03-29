Пет са сигурните формации в следващия парламент, една е на чертата

Към момента пет са сигурните формации в следващия парламент и една е на чертата, съобщи Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч", която представи данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, финансирано от Българското национално радио (БНР). Не се очертава нито една от формациите да има мнозинство, каза тя пред БНР.

Проучването на "Алфа Рисърч", финансирано от БНР, е проведено сред 1000 души в периода 19 - 26 март 2026 г., като е използвана стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България".

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.

Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите. Пети са от "Възраждане" с 6,9%, показват данните от проучването на "Алфа Рисърч".

Под чертата от 4% за влизане в парламента остават "БСП-Обединена левица" с 3,9 %, "Морал, единство, чест" - с 3 на сто подкрепа, "Величие" - с 2,7%, "Има такъв народ" - с 1,4%, "Алианс за права и свободи" - 1,2 на сто.

Към момента Коалиция "Сияние" събира 2,8% подкрепа, "Синя България" - с 1,6 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите, сочи проучването.

Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот. 29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота, а 14,7% се колебаят.

Боряна Димитрова посочи, че около 3 – 3,1 млн. души към този момент възнамеряват да гласуват, като е възможно да има движение и в оставащите няколко седмици, но в първата седмица от кампанията няма рязка мобилизация.

Коалицията около Румен Радев - "Прогресивна България", показва лека мобилизация в първата седмица от кампанията, вероятно защото започнаха проявите на Радев и на самата коалиция, коментира още тя. ГЕРБ-СДС затвърждава позицията си, но виждаме разлика между 8 и 9 на сто между първия и втория, допълни Димитрова. По думите ѝ 11,1 % подкрепа за ПП-ДБ не е онова ниво на мобилизация, което формацията е била постигнала по време на протестите. Тя коментира, че при "БСП-Обединена левица" има интересен развой и "лекичко, стъпка по стъпка пълзи нагоре".

Димитрова посочи, че има много силна доминанта на очакванията за коалиционно правителство. Според данните от проучването 43,1 на сто от попитаните очакват след изборите и конституирането на новото Народно събрание страната ни да се управлява от коалиционно правителство. 23,4 на сто смятат, че няма да има разбирателство и ще се върви към нови избори, а 14,4% допускат, че в бъдещия парламент ще има мнозинство на една партия, 12 на сто от запитаните нямат мнение, а 7% очакват експертно (програмно) правителство, което обаче ще има кратък живот.