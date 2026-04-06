Мария Недина: Без реформи ще загубим пари и по бъдещите оперативни програми

Служебното правителство подаде искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на стойност 900 млн. евро, но има риск да не получим част от средствата заради негласуването на реформата на ВиК сектора и реформата на Българския енергиен холдинг. За негласуването на реформата на ВиК можем да загубим до 437 млн. евро, коментира вицепремиерът по европейските средства Мария Недина пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ за негласуването на реформата на ВиК може да загубим до 437 млн. евро, но това ще стане ясно до месец. Трудно обаче ще бъде намерено мнозинство в парламента за приемането на реформата.

"На теория има какво да направи с Народното събрание, но на практика тази реформа беше внесена сравнително отдавна. Това е единствената реформа, по която няма никакво движение в НС. В нея има включени няколко мерки - консолидиране на ВиК холдинга и ВиК структурите", каза Недина.

Вицепремиерът по европейските средства подчерта, че средната загуба по ВиК мрежата от 70% е абсолютно недопустимо - затова е необходим ВиК контрол и обновяване на мрежата.

"Опасявам се, че дори и извънредно заседание на Народното събрание да бъде свикано, това е труден ангажимент. Трудно ще бъде намерено мнозинство", добави тя.

Недина уточни, че принципът на Европейската комисия за ПВУ е пари срещу реформи. "Ние имаме частично уверение, че по-голямата част от сумата, която е 900 млн. евро, ще бъде изплатена", каза Недина и добави, че дори и да загубим някаква част, ще се покрие от държавния бюджет.

На въпрос колко още плащания можем да поискаме на базата на някакви реформи, които трябва да изпълним, тя отговори, че ПВУ е разделен на пет плащания - във всяко едно от тези плащания се подготвят етапи и цели.

"Работим по подготвянето на пето плащане, чакаме 1,6 млрд. евро. Крайният срок за петото плащане е краят на август", посочи Недина, като подчерта, че се работи едновременно по четвърто и пето плащане.

На въпрос до каква степен се справяме с усвояването на европейските средства, вицепремиерът по европейските средства отговори, че се справяме сравнително добре на база на другите европейски страни.

"Новите оперативни периоди ще са по-различни от досегашните. Кохезионната политика ще е на принципа на ПВУ - пари срещу реформи", обясни Недина.

По думите ѝ една от реформите, които ще бъде искана от ЕК, ще е за съдебната система, защото "имаме статута на най-корумпираната държава в Европейския съюз".

"Колкото по-дълго време не гласуваме тези две реформи - за главния прокурор и за антикорупционната реформа, толкова повече ще губим средства. Не само по ПВУ, но и по бъдещите оперативни програми", коментира Недина.