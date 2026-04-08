Финансовият министър очаква спад на цените по бензиностанциите в обозримо бъдеще

Служебният министър на финансите Георги Клисурски заяви, че очаква спад на цените на бензиностанциите в обозримо бъдеще.

„Цените на международните петролни пазари вече намаляха с 15-20% в резултат на двуседмичното споразумение за примирие между САЩ и Иран, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще“, каза Клисурски на брифинг след заседание на Министерския съвет.

"Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента", посочи той.

Клисурски коментира днешното решение на правителството, с което се отпускат до 18 млн. евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози.

Министерският съвет прие Програма за субсидиране на превозвачи по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми и одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г. Предприетата мярка е във връзка с увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток.

Чрез Програмата ще бъдат осигурени до 18 млн. евро за общините, които възлагат превози на пътници по междуселищни автобусни линии от републиканска, междуобластна, областни и общински транспортни схеми. Целта е да не се допуска прекъсване на транспортните услуги, които се ползват предимно от силно уязвимите групи от населението, закриване на линии и повишаване на цените на превозните документи.

Кабинетът отпусна и близо 2,5 млн. евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 г. При растящите цени на горивата общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават.

По думите на Клисурски с това кабинетът вече е активирал няколко от шестте основни мерки, насочени към транспортния бранш - отлагането на повишаването на тол таксите от 1 април, което означава около 30 млн. евро да останат в този бранш, основно насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, които ползват по-ниска екологична категория транспортни средства. Клисурски припомни и за възможностите за разсрочване на лизинг през Българската агенция за експортно застраховане.

България е нотифицирала държавна помощ за бранша на превозвачите в размер на 50 млн. евро, каза още министърът на финансите.

Националната агенция за приходите (НАП), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и други институции си сътрудничат, за да следят конкурентното поведение на бензиностанциите, а именно да няма прекомерни увеличения на печалбите и маржовете им, както и да не се предава на крайния потребител, каза още Клисурски.

НАП е проверила над 1000 бензиностанции и засега няма отчетени тенденции на спекулативно или прекомерно увеличение на маржовете на бензиностанциите, допълни той. Проверките ще продължат и през април.

Общо пакетът от мерки, който засега правителството предвижда, възлиза на малко над 125 млн. евро.