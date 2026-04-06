МРРБ предлага двойно увеличение на помощта за транспортния бранш

Служебният министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов изпрати писмо до Европейската комисия, с което предлага да бъде увеличен общият размер на държавната помощ за транспортния бранш от 25,5 млн. евро на 50 млн. евро, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Схемата за държавна помощ, разработена от регионалното министерство - „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България”, се администрира от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Като причина за мярката се посочва започналата на 28 февруари тази година геополитическа нестабилност в Близкия изток, довела до рязко повишаване на цените на енергийните суровини и особено на дизела.

От Министерството посочват, че целта на мярката е да преодолее недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията, пряко или косвено засегнати от сериозните смущения в икономиката.

Припомняме, че Агенция „Пътна инфраструктура“ трябваше да разработи схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт на Република България“. Еднократната помощ да бъде в общ размер до 25,5 млн. евро, предвиждаше тогава решението на Министерския съвет от декември миналата година.

Във вторник в Министерството на транспорта и съобщенията ще се проведе втора среща с представители на браншовите организации в товарния и автобусния транспорт, на която ще бъде обсъден пакет от мерки за подкрепа заради ръста в цените на горивата.

По инициатива на служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов се очаква правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.

Освен предлаганото двойно увеличение на държавната помощ за тежкотоварния сектор, пакетът мерки включва отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите. Обсъжда се въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите.

Разработват се и мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на ИА „Автомобилна администрация”, което ще улесни работата на транспортните фирми и ще доведе до допълнителни икономии.