Джей Ди Ванс отпътува за мирни преговори с Иран с надежда за положителен резултат

САЩ и Иран остават далеч една от друга по отношение на целите на мирните преговори

18:07 | 10.04.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предупреди Иран да не „разиграва“ Вашингтон, като същевременно изрази надежда за „положителен“ изход от предстоящите мирни преговори в Пакистан, предаде БГНЕС.

„Ще се опитаме да проведем положителни преговори“, заяви той пред журналисти преди излитането от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.

„Ако иранците са готови да преговарят добросъвестно, ние със сигурност сме готови да протегнем ръка. Ако се опитат да ни заблудят, ще установят, че преговорният екип няма да бъде толкова отзивчив“, добави той, цитиран от АФП.

Вашингтон и Техеран се договориха за двуседмично примирие след близо пет седмици война. Въпреки това двете страни остават далеч една от друга по отношение на целите на мирните преговори, които ще бъдат водени от Ванс от американска страна.

Сред основните спорни въпроси са фактическият контрол на Иран върху стратегическия Ормузки проток, исканията на САЩ Техеран да се откаже от запасите си от високообогатен уран, както и стремежът на Иран да предотврати нови удари от страна на САЩ и Израел. 

Последна актуализация: 18:07 | 10.04.26 г.
