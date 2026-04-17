Социолозите: Пет формации влизат в парламента, БСП е на ръба с 4%

Пет формации ще влязат в парламента на предстоящите предсрочни избори, а около три са на ръба – това сочат прогнозите на три от големите социологически агенции у нас ("Тренд", "Мяра" и "Алфа Рисърч") по отношение на електоралните нагласи към парламентарните избори в неделя (19 април).

И трите агенции прогнозират засилване на избирателната активност. Като основен печеливш от мобилизацията се очертава партията на Румен Радев "Прогресивна България". Намалява относителната тежест на партиите с твърди електорати, чиято периферия отива към Радев. За БСП и трите агенции предвиждат подкрепа от 4% – точно на бариерата за влизане в Народното събрание.

Прогнозите на "Тренд"

Според "Тренд" 3,2 млн. българи ще гласуват на изборите, което е с около 100 хил. души повече спрямо последното проучване на агенцията, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания.

"Тренд" не регистрира структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец. "Прогресивна България" остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за „Възраждане“ със 7,1% сред гласуващите.

Три формации са на ръба на парламентарната бариера. За БСП декларират, че ще гласуват 4%, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За „Сияние“ декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%. Следват "Има такъв народ" (2,1%), "Величие" (1,7%), Алианс за права и свободи (1,6%) и "Синя България" (1%).

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, предупреждават от "Тренд", чието проучване е проведено по поръчка на "24 часа" сред 1004 респонденти.

Прогнозите на "Мяра"

Според "Мяра" ако изборите бяха в първата половина на април, „Прогресивна България“ би спечелила 34,6% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 18,5%, ППДБ – 11,4%, ДПС („Ново начало“) – 9,1% и „Възраждане“ – 7,4%. БСП-Обединена левица би била на самия ръб с 4%, недалеч от ръба са „Сияние“ и МЕЧ – съответно с 3,6% и 3,5%. „Величие“ би имало 2,2%, АПС – 1,9%, а ИТН би получила 1,4%.

Потенциалната активност е 50,7%, т.е. по-висока в сравнение с намеренията на респондентите преди последните избори и с вероятност да е осезаемо над 3 млн. души. 1,7% от всички заявяващи, че ще гласуват, ще изберат „Не подкрепям никого“.

5,6% от цялата извадка признават, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул на предстоящите избори, като според социолозите реалният дял е много по-висок. Същевременно се наблюдават известни очаквания за по-честен изборен процес.

Сред заявилите, че ще гласуват, около две трети предпочитат да гласуват с машини. 19,1% предпочитат хартията, а 13,2% не са решили.

Най-големи са надеждите за правителство на една политическа сила – 33,4%, сътрудничество на две сили или някакъв програмен формат правителство биха искали да видят съответно 14,9% и 12,5%. Правителство с динамични подкрепи си представят 9,2%, а повече от три партии за кабинет си представят като добра опция 8,2%. Над една пета се колебаят.

Близо три четвърти не очакват повишение на жизнения си стандарт след изборите. Данните потвърждават и изводите на публикувания преди ден Индекс на общественото напрежение – който сочи, че цените са сред основните тревоги на българите.

Изследването на „Мяра“ е поръчано от БНР и е проведено сред 1002 пълнолетни български граждани.

Прогнозите на "Алфа Рисърч"

По-висока избирателна активност очакват и от "Алфа Рисърч". При 2,57 млн. гласували на последните парламентарни избори през октомври 2024 г., сега активността може да стигне до и над 3,3 млн. души, или около 60% от пълнолетните българи, живеещи в страната. Само за последната седмица е налице 5% ръст в декларираната избирателна активност, отчитат от агенцията.

Според нейните данни "Прогресивна България" получава подкрепата на 34,2% от сигурните, че ще гласуват в неделя. Преднината й от 10 процентни пункта в началото на кампанията се увеличава до почти 15 пункта. Втори остават ГЕРБ-СДС с 19,5%, които запазват твърдото си ядро от избиратели, но при по-високата избирателна активност намаляват относителната си тежест. Трета позиция заемат ПП-ДБ с 11,6%, които при добра мобилизация в последните дни могат да запазят третото място.

9,4% е заявената подкрепа към ДПС. При тази партия не са изключени по-съществени амплитуди и в двете посоки, прогнозират от агенцията. "Възраждане" се очертава като петата почти сигурна партия в 52-ото Народно събрание с подкрепа от 5,8%. БСП показа способност за мобилизация в хода на кампанията и финишира на ръба на парламентарното представителство с 4%.

Гражданското движение „Сияние“ също придобива видимост и различимост по време на кампанията с плавен възходящ тренд (3,2%). Още две партии гравитират около 3% - Величие (2,9%) и МЕЧ (2,8%). ИТН (1,7%) и АПС (1,3%) се очертават с най-ниска подкрепа от сегашните парламентарни партии.

72% от планиращите да гласуват са избрали своя фаворит още преди началото на кампанията. За почти 30 на сто обаче, или около 900 хил. души, кампанията е формирала, или тепърва ще насочи техния избор. 16% декларират, че са избрали кого да подкрепят по време на кампанията.

Преобладаващата нагласа (49%) е една партия да има мнозинство и да носи цялата отговорност за управлението. За 33% правителството, каквото и да е то, се нуждае от контрол и те продължават да залагат на коалиционна формула. Проучването на "Алфа Рисърч" се реализира със собствени средства и е проведено сред 1000 респонденти от цялата страна.

Проучванията на агенциите са моментна снимка на електоралните нагласи, като много хора тепърва ще вземат решение за кого да гласуват.