Най-голямата партия в румънското коалиционно правителство оттегли подкрепата си за премиера

Упраавляващите социалдемократи гласуваха да оттеглят подкрепата си за либералния премиер Илие Боложан и го призоваха да подаде оставка, което вероятно ще доведе до месеци на нестабилност. Тя може да застраши средства от Европейския съюз и кредитния рейтинг на страната, предава Ройтерс.

След гласуването на партийно заседание лявата партия съобщи, че ще изтегли шестимата си министри от кабинета по-късно тази седмица, като остави коалицията без парламентарно мнозинство.

Коалиционното правителство на Боложан от четири проевропейски партии беше съставено преди десет месеца след поляразиращите президентски избори в опит за блокиране на набиращата популярност крайна десница.

Те постоянно спореха заради мерки за реформи. Боложан многократно заяви, че няма да подаде оставка.

Реформи, свързани с европейско финансиране

Левите социалдемократи, най-голямата партия в коалицията, се тревожат все повече от загубата си на подкрепа за сметка на крайната десница в обществените допитвания и на последните парламентарни избори, въпреки че следващите редовни парламентарни избори в Румъния са едва през 2028 г.

Рейтинговите агенции оставиха Румъния на най-ниското ниво в инвестиционния рейтинг, след като кабинетът на Боложан повиши данъците и започна да намалява държавните разходи, за да понижи най-големия бюджетен дефицит в ЕС, но предупредиха, че политическата нестабилност е основна опасност.

Ако не бъдат предприети още реформи до август, Румъния ще загуби около 11 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, или около половината от общия размер на предоставените средства от Брюксел. Тя трябва също така да подпише договори в областта на отбраната на стойност 16,6 млрд. евро съгласно новата инициотива на ЕС за превъоръжаване SAFE.

Румънският центристки президент Никушор Дан се опита да успокои пазарите по-рано днес, като заяви, че управляващите партии са съгласни относно целите за европейските средства и дефицита.

„Да, ще имаме политическа криза, но по основните въпроси имаме предвидимост“, заяви Дан пред репортери.

Крайната десница заплаши с вот на недоверие

Спредовете по румънските доларови облигации с падеж през 2036 г. се повишиха с 28 базисни пункта до 256 пункта по време на търговията в понеделник спрямо 228 пункта на 15 април.

За момента рейтинговите агенции Moody's, S&P и Fitch не са коментирали политическите развития.

Еоган Макдонаг, портфолио мениджър в Allianz Global Investors, казва, че инвеститорите оценяват усилията на правителството на Боложан за стабилизиране на държавните финанси.

„Всяко отклонение от този път на реформи, т.е. ако Боложан напусне поста си, ще бъде възприето негативно от пазара и следователно спредовете ще се разширяват още повече“, допълва той.

Боложан, който според обществените допитвания е най-уважаваният политик в коалиционното правителство, заяви късно в неделя, че ще назначи временни министри от съществуващия кабинет, които може да заемат преразпределените министерства 45 дни.

Опозиционният твърдолинеен Алианс за обединение на румънците, който води в обществените допитвания, заяви, че ще внесе вот на недоверие през май. Социалдемократите също обявиха, че скоро може да внесат вот на недоверие.

Ако двете партии подкрепят някой от вотовете си на недоверие, правителството ще падне, предизвиквайки седмици на дълги преговори между партиите за сформиране на нова коалиция.

Проевропейското управляващо мнозинство не може да съществува без социалдемократите, най-голямата партия в парламента с 28% от местата.

Президентът, който номинира премиера, заяви, че четирите партии в коалицията нямат друг избор освен да продължат да управляват. Той изключи да назначи премиер, подкрепен от крайната десница.

Румъния никога не е провеждала предсрочни парламентарни избори.