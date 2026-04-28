КФН започва проверки на цените на „Гражданската отговорност“

Комисията за финансов надзор (КФН) започва проверки на начина, по който се формират цените на застраховката „Гражданска отговорност“.

Регулаторът се е самосезирал след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании, съобщават от регулатора.

Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.

От регулатора посочват, че работят в координация с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която също се е самосезирала по повод цените на „Гражданска отговорност“.

Отправена е и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата, допълват още от регулатора.

По-рано bTV съобщи, че мотообщността се готви за протест заради промени в условията на застраховката „Гражданска отговорност“. Поводът е масовото отпадане на възможността за разсрочено плащане, както и значително поскъпване на полиците, което според мотористи в някои случаи достига почти двойни стойности, съобщава медията.

Според представители на мотообщността, въпреки че след законови промени през 2017 г. е въведена възможност за сключване на застраховка за по-кратки периоди от поне 30 дни и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такива опции, а годишни полици на по-високи цени.

Официално мотосезонът у нас се открива на 2 май.