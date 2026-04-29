Андрей Гюров: "Магазин за хората" е държавно финансиран експеримент за източване

"Магазин за хората" е държавно финансиран експеримент за източване. В България вече сме виждали фалити по "Магнитски" и искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв. Това каза в началото на едно от последните заседания на служебното правителство премиерът Андрей Гюров, визирайки дружеството "Магазин за хората".

По-рано днес стана ясно, че Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане.

Гюров попита дали има схема за празни рафтове и пълни джобове.

"Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена като политическо алиби. Шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро, а незнайно защо тази сутрин се разбягаха", съобщи Гюров.

Служебният премиер отбеляза, че министър Иван Христанов му е докладвал, че сметките са на червено.

"Трябва да бъде ясно, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират "магазините на човека", не плащат данъци, за да виждат 10 милиона как изтичат, а рафтовете стоят празни", каза още Гюров.

Гюров поиска от служебния земеделски министър Иван Христанов да представи какви решения предлага.

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде заявления за напускане с мотив липсата на институционален диалог, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. От там посочват в съобщение до медиите, че въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, изграждането на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места не е получило задоволителна оценка.

Към момента дружеството е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места с още 25-30 в процес на договаряне.

Идеята за създаване на държавни магазини дойде по инициатива на Делян Пеевски и беше одобрена от Министерския съвет през лятото на 2025 г. Целта беше да се предложат основни храни с търговска надценка до 10% и цени, които според ръководството сега са с 20 до 30% по-ниски от тези в големите търговски вериги.

От Съвета допълват, че са работили с ангажираност към социалната кауза, а не заради възнагражденията, и заявяват, че ще продължат да изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието. Те изразяват надежда инициативата да бъде развита и занапред, така че да продължи да осигурява по-достъпни цени за хората в малките населени места.

През август 2025 г. правителството одобри създаването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората" с цел осигуряване на достъпни български стоки.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов разпореди закриване на инициативата и едноличното акционерно дружество „Магазин за хората“.

„Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората“, каза Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет, след като тази сутрин ръководството подаде оставка, а премиерът Андрей Гюров и Иван Христанов изнесоха данни за редица финансови несъответствия и нарушения.

Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била „трагично опозорена“ за Министерството на земеделието заради връзки с „ноторно известна фигура, санкционирана по закона „Магнитски“, което е поставило петно върху проекта.

Дружеството ще бъде ликвидирано, а остатъкът от неговия капитал - първоначално в размер на 10 милиона лева, ще бъде върнат в бюджета.

Христанов обяви, че за първите три месеца при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените приходи са по-малко от една трета - 420 хил. лева, или по-малко от една трета. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 хил. лева възнаграждения, допълни Христанов.

Министърът уточни, че по план за 2026 г. „Магазин на хората“ трябва да отчете 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. - 103 млн. лева.

„След задълбочен анализ на всички финансови показатели стигнахме до извода, че целият бизнес план е направен, за да бъдат оправдани 10 млн. лева, пари от бюджета, от данъците, за да влязат в дружеството. Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, нито да се меси в икономиката“, коментира Христанов.

Според него едно от решенията на предходното управление е било създаването на „Магазини за хората“, което още от самото начало е поставило под съмнение репутацията на Министерството на земеделието.

„Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летял 33 пъти от Дубай с частен самолет“, заяви министърът.

Той обърна внимание и на факта, че в устава на дружеството е било заложено увеличението на капитала да става чрез привличане на външен инвеститор. Според него е необяснимо защо държавата, която разполага с бюджетен ресурс, би търсила външен инвеститор за проект, определян като държавен и социален.

Министърът аргументира решението за закриване на дружеството и с принципната позиция, че държавата не трябва да се занимава с търговска дейност. „Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност и да продава галоши, ботуши, боб и русенско варено“, каза той. По думите му в България е гарантирана свободната стопанска инициатива и колкото по-малко държавата се намесва със собствени стопански проекти, толкова по-голяма е свободата за частния сектор. Христанов подчерта, че устойчиво ниски цени не се постигат чрез държавни магазини, а чрез конкурентна среда.