Румънското правителство се разпадна след вот на недоверие в парламента

Правителството на Румъния загуби вота на недоверие в парламента, внесен от социалдемократите – най-голямата партия в парламента на страната. Това предизвика трудни преговори за нов кабинет, който да направи опит да овладее бюджетния дефицит – най-големият в Европейския съюз (ЕС), съобщава Bloomberg.

Социалдемократите призоваха президента Никушор Дан да свика бързо разговори с политическите партии, а премиерът Илие Боложан незабавно да подаде оставка.

„Искаме да запазим същата коалиция, да видим дали ще има някакви промени. Не подкрепяме правителства на малцинството, но всички варианти са на масата“, коментира лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну пред репортери в Букурещ.

Вотът на недоверие е подкрепен от 281 депутати в 464-членния законодателен орган и мина с гласовете на Алианса за единство на румънците, основната крайнодясна опозиционна партия и втората по големина в парламента. Алиансът и социалдемократите преди това изключиха възможността да се коалират и да сформират кабинет, което усложнява политическата аритметика в предстоящите преговори.

Социалдемократите казват, че биха предпочели да сформират нова проевропейска коалиция без Боложан. Либералната партия на премиера, която ще се срещне по-късно във вторник, изключва възстановяване на коалицията с участието на социалдемократите.

Освен ако бившите управляващи партии не смекчат позициите си в преговорите, тези червени линии означават, че има ограничени възможности за ново правителство.

Само преди 10 месеца Боложан сформира четирипартиен съюз, за ​​да сдържи набиращата сила крайна десница, победена с малка разлика в серия от избори през последните две години.

Румънската лея се обезцени с 0,8% спрямо еврото във вторник – допълнителен знак, че централната банка на страната позволява на националната валута да се търгува на по-слаби нива при режима на управлявано плаващ курс.

Румънската лея отслабва рязко заради политическата криза. Графика: Bloomberg

Доходността по 10-годишните местни държавни облигации се повишава с почти 60 базисни пункта от началото на годината до 7,3% във вторник, най-високото ниво в ЕС.

Който и да ръководи следващия кабинет, вероятно ще се затрудни да събере политическа подкрепа за ключови реформи, така че да отключи близо 8 млрд. евро от фондовете на ЕС за възстановяване. Срокът за това е до края на август.

Използването на средствата е от решаващо значение за намаляване на бюджетния дефицит, който достигна 7,7% от икономическото производство на Румъния през 2025 г., и за защитата на кредитния ѝ рейтинг.

Продължителен политически застой може да доведе до предсрочни избори, каквито в Румъния не е имало от края на комунизма насам.

Провеждането на предсрочни парламентарни избори обаче едва ли ще бъде приемливо за която и да е от проевропейските партии, като се има предвид, че това би могло да отвори пътя на водещата в анкетите крайнодясна партия да спечели властта.

Президентът Никушор Дан коментира след падането на кабинета, че ще проведе неофициални разговори с партиите, за да провери настроенията и да оцени потенциалните варианти. Той обеща, че ново прозападно правителство ще бъде сформирано в „разумен срок“.

Настоящият кабинет ще продължи да изпълнява задълженията си с временни правомощия до съставянето на ново правителство, съобщава БТА. Според румънската конституция, временното правителство има ограничени правомощия, като премиерът и министрите вече не могат да издават спешни наредби и нямат право да предлагат проектозакони. Това означава, че на практика правителственият апарат няма да може да прилага структурни реформи или да приема стратегически решения, докато не встъпи в длъжност ново пълноправно правителство.