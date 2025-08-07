Управителят на НОИ: На този етап не е нужно по-рязко нарастване на пенсионната възраст

На този етап не е необходимо по-рязко нарастване на пенсионната възраст от предвиденото, поне не за хората, работещи при условията на трета категория труд. Това каза в интервю за БТА новият управител на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова.

Тя припомни, че през 2015 г. бяха направени промени в нормативната уредба, според които и изискуемата възраст, и изискуемият осигурителен стаж плавно нарастват. Този процес все още не е завършил. Имайки предвид материалното положение на възрастните хора и очакваната продължителност на живота при навършване на 65-годишна възраст, която е значително по-ниска от тази в другите държави от Европейския съюз (ЕС), не е нужно по-рязко нарастване на пенсионната възраст, заяви Караиванова.

Осигурителният стаж за жените трябва да достигне 37 г., а този за мъжете – 40 г., през 2027 г. Възрастта и за жените, и за мъжете, ще се изравни с тази на мъжете през 2037 г., достигайки до 65 години. След това е предвидено пенсионната възраст да се определя съобразно промените в продължителността на живота, обясни тя в отговор на въпрос за увеличение на възрастта за пенсиониране.

Относно обсъжданото премахване на „тавана“ на пенсиите Караиванова посочи, че по актуалните разчети на НОИ за пълно отпадане на тавана на пенсиите са необходими 5,2 млн. лв. месечно. За увеличение на тавана от 3400 лв. на 3600 лв. са необходими 1,4 млн. лв. месечно, като броят на пенсионерите с ограничени до тавана пенсии ще намалее от 8700 на 5700, а 3000 пенсионери ще получат действителните размери на пенсиите си - тези с размери между 3400 лв. и 3600 лв., коментира тя.

„При условие, че и минималните размери на пенсиите за трудова дейност, и тези над минимума се осъвременяват ежегодно, задържането на максималния размер без промяна ще води до там броят на хората, които са се осигурявали на високи доходи, но не получават действителния размер на пенсията си, да расте“, заяви Караиванова.

„От такава гледна точка редовната актуализация на „тавана“ би имала положително влияние върху системата, най-вече от гледна точка на повишаване общественото доверие в нея и мотивиране на хората с високи трудови възнаграждения да се осигуряват върху реалните си доходи“, смята управителят на НОИ.

Друга приоритетна тема на НОИ в нейния мандат касае смяната на лева с евро от догодина. Караиванова подчерта, че при въвеждане на еврото пенсионерите не е нужно да подават никакви заявления в НОИ. „Пенсиите им ще бъдат служебно преизчислени при определяния фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро. Закръгляването ще бъде изцяло в полза на пенсионерите“, заяви управителят на осигурителния институт.