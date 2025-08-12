През пролетта най-бързо е нараснала средната заплата в образованието и администрацията

Средната месечна работна заплата в България продължава да ускорява ръста си, но забавя темп. През второто тримесечие на тази година тя е нараснала с 12% на годишна база и с 5,3% спрямо предходните три месеца на годината. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

За сравнение, през второто тримесечие на 2024 г. средната заплата e била 2296 лева, като на годишна база е нараснала със 17,3%.

През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2572 лв., като за април 2025 г. е 2588 лв., за май - 2582 лв., и за юни - 2547 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на тримесечна основа, са „Образование“ - с 21,2%, „Държавно управление“ - със 17,9%, и „Добивна промишленост“ - с 8,5%.

На годишна база най-голямо e увеличението на средната месечна работна заплата в икономическите дейности: „Образование“ - с 19,1%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17,7%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 16%.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8%, а в частния сектор - с 11,4%.

Източник: НСИ

Ножицата при възнагражденията

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 5551 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3763 лева;; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3592 лева.

Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1581 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1688 лева; „Други дейности“ - 1780 лева.

Броят на наетите нараства слабо

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват - към края на юни 2025 г. те се увеличава с 1,3% спрямо края на март 2025 г., като достигат 2,38 милиона души при 2,35 милиона в края на юни 2024 г.

Спрямо първото тримесечие на тази година най-голямо увеличение на броя наети се наблюдава в секторите на хотелиерство и ресторантьорство - с 24,8%, при недвижими имоти - с 3,5%, и в селското и горско стопанство - с 2,4%.

На годишна база в края в края на юни 2025 г. броят на наетите нараства слабо - с 1,5%. Увеличението е по-значително в икономическите дейности „Строителство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с по 6%, и в „Култура, спорт и развлечения“ - с 5,9%. Най-голямо намаление е регистрирано при селското стопанство - с 4,3%, и при добивна промишленост - с 3,3%.