Германия и Франция са начело в ЕС по свободни работни места

Безработицата и недостигът на работна ръка са сериозни проблеми в цяла Европа. Статистическата служба Евростат изчислява, че приблизително 13,1 млн. души са били безработни в Европейския съюз (ЕС) към края на май.

Въпреки че Европейската комисия (ЕК) въведе редица политики за подобряване на заетостта и преодоляване на социалните предизвикателства в ЕС, милиони работни места остават незаети. Към второто тримесечие на 2025 г. има над 1 милион незаети работни места само в Германия и около половин милион във Франция, съобщава Euronews.

При изчисляване на процента на свободните работни места (JVR) се вземат предвид както броят на свободните позиции, така и броят на заетите места, за да се очертае общото търсене и свободните работни места.

Например, при ниво от 3% от общо 100 работни места 97 са заети, а 3 са свободни.

През второто тримесечие на 2025 г. 2,1% от работните места в ЕС са свободни. Това е спад спрямо отчетените през първото тримесечие 2,2%. Година по-рано мярката достига 2,4%.

JVR варира от 0,6% в Румъния до 4,2% в Нидерландия. Тази голяма разлика отразява различните условия на пазара на труда в Европа.

За България процентът на свободните работни места (JVR) достига 0,9%, като страната ни се нарежда на последните места в класацията. Данните за България обаче се отнасят до първото тримесечие, тъй като все още няма по-актуална информация за пазара на труда.

Процент на свободни работни места в Европа. Източник: Евростат

Този показател достига 3% или повече в Белгия (4,1%), Австрия и Норвегия (3,4%), и Малта (3%). Това показва, че Северозападна Европа отчита по-високо търсене на служители, докато в Източна и Южна Европа то е по-слабо.

Най-ниските стойности на JVR в ЕС, след тези в Румъния, са отчетени в Испания (0,8%), Полша (0,8%) и България (0,9%). Извън ЕС Турция записва най-ниска стойност за региона – 1,1%.

В двете най-големи икономики в Европа JVR е над средното за ЕС ниво - 2,1%. В Германия и Франция мярката достига 2,5%. В Италия тя е 1,7%.

Действителният брой на свободните работни места също може да предостави по-задълбочена информация.

Сред разгледаните 30 държави, включително тези в ЕС и Обединеното кралство, Германия регистрира най-голям брой свободни работни места - 1,05 милиона. В същото време страната е най-популярната дестинация за миграция в Европа. Според Евростат Германия отчита най-голям брой имигранти през 2023 г. Тя е приела 324 хил. души от страни в ЕС, 905 хил. души от страни извън блока и 42 хил. души, които се водят с неизвестен произход - общо 1,271 млн. души.

Брой на свободните работни места в Европа. Източник: Евростат

Испания междувременно демонстрира различна картина. Тя е на 8-о място в класацията по свободни работни места със 145 хил. броя, като е плътно зад Германия по обща имиграция с 1,25 млн. души. Това показва, че всяка страна трябва да се разглежда поотделно, като се вземат предвид фактори като размера на икономиката и тенденциите на растеж.

Великобритания е втора в Европа със 781 хил. места, следвана от Франция с 504 хил. броя (страната е втора по този показател в ЕС). Нидерландия е на четвърто място с 400 хил. свободни работни места.

Турция отчита 206 хил. свободни работни места. През 2024 г. страната регистрира и най-високия процент млади хора, които не работят, не учат или не се обучават.

В списъка със страни с над 100 хил. свободни работни места попадат още Белгия (170 хил.), Австрия (148 хил.), Испания (145 хил.), Швеция (113 хил.), Норвегия (107 хил.) и Полша (101 хил.).

Исландия отчита общо 5 хил. работни места, докато Люксембург регистрира 7 хил. броя, а Малта и Северна Македония съответно 8 хил. броя и 10 хил. броя.

Непокрито търсене на работна ръка и недостиг на умения

„Процентът на свободните работни места отразява незадоволеното търсене на работна ръка, както и потенциалните несъответствия между уменията сред безработните и изискванията на работодателите“, изтъква Евростат.

Недостигът на квалифицирани кадри се превръща в основно предизвикателство за работодателите в цяла Европа. Например, проучване на ManpowerGroup от 2023 г. установи, че 75% от работодателите в 21 европейски държави не могат да намерят работници с подходящите умения. Това е увеличение с 33 процентни пункта спрямо отчетените през 2018 г. 42%.

По подобен начин, в края на 2023 г. проучване на Евробарометър установи, че 54% от малките и средни предприятия в ЕС са наредили недостига на квалифицирани кадри сред трите си най-големи проблема.