Жени, възрастни хора и мигранти - ключът за съживяването на трудовия пазар в ЕС

Интегрирането на слабо представените групи – като жените, възрастните хора, мигрантите и хората с увреждания, може да укрепи пазара на труда в Европейския съюз (ЕС), който рискува да се свие силно до 2050 г. Това става ясно от доклад на Европейската комисия (ЕК) от 2025 г. относно заетостта и социалното развитие в Европа.

В документа се подчертава, че една пета от населението в трудоспособна възраст, или около 51 млн. души, е извън пазара на труда в ЕС. По-голямата част от тази група са жени, хора в пенсионна възраст, мигранти и хора с увреждания. По-доброто интегриране на тези групи на пазара на труда може да смекчи недостига на умения и работна ръка и да компенсира демографските промени.

Участието на жените на пазара на труда в ЕС остава с 10 процентни пункта по-ниско от това на мъжете, като 32 млн. жени са извън работната сила, главно поради неплатена работа за полагане на грижи, грижи за деца и демотивиращи фактори в данъчните и осигурителните системи. Около 75% от майките на малки деца извън работната сила посочват задълженията за полагане на грижи като основна причина в сравнение със само 13% от бащите. Докладът показва, че разширяването на достъпа до услуги за грижи за деца би могло да повиши равнището на заетост на жените в някои държави членки с до 30% и да увеличи БВП на ЕС с до 1,7%.

Във фокуса на ЕС са и възрастните хора. Въпреки постигнатия напредък близо 20 млн. души на възраст 55-64 години не са част от пазара на труда в ЕС, често поради правила за пенсиониране, здравословни проблеми или недостатъчна гъвкавост на работното място. В доклада се посочва, че пенсионните реформи, поетапното пенсиониране, разширените дългосрочни грижи, обучението и професионалното ориентиране могат да помогнат за запазване на активността на по-възрастните работници.

Мигрантите също биха били от полза за освежаването на работната сила. Над 7 млн. мигранти в ЕС са извън трудовия пазар поради множество причини, включително езикови затруднения, непризнаване на квалификации, дискриминация и административни пречки. Мигрантите обаче предоставят основни умения, които могат да спомогнат за справяне с недостига на работна ръка в сектори с остри нужди. Докладът показва, че добре разработените данъчни стимули, заедно с подкрепата за търсене на работа, езиковото обучение и по-простите разрешителни за работа, особено когато се комбинират, могат да увеличат участието на мигрантите в работната сила.

В доклада се констатира, че квотните схеми, мерките за борба с дискриминацията и целенасоченото намиране на работа са ефективни инструменти за интеграцията и на хората без увреждания.

Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2021-2030 г. насърчава приобщаваща работна среда, а Съюзът на уменията може да подкрепя приобщаващи начини за придобиване на умения, за да спомогне за оползотворяването на потенциала на хората с увреждания, посочват от ЕК.