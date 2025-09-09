България отчита рекорд на чужди работници и на завърнали се българи от чужбина

В България се отчита рекордно завръщане на българи от чужбина. Сред тях преобладават тези от Северна Европа – Германия, Великобритания, Франция, Нидерландия. Около 60 хиляди души са се завърнали тази година, като една трета от емигриралите имат желание да се върнат обратно в България. Това каза Георги Първанов, eксперт човешки ресурси, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Според оценки около една трета от българите в чужбина – а те са около 2,5 - 3 млн. души, заявяват намерение да се върнат при подходящи условия. Ако това се случи, ефектът върху демографията, пазара на труда и инвестициите ще бъде огромен“, посочи той.

Същевременно по данни на Министерството на труда и социалната политика само за първата половина на годината са издадени около 23 хил. разрешителни за чуждестранни работници – при 34 хил. за цялата минала година. От тях 11 хил. са сезонни работници, а останалите получават виза „D“, която им позволява да останат от една до три години с подновяване. Най-много работници идват от Узбекистан, Киргизстан, Турция, Индия, Непал и напоследък Индонезия, коментира експертът.

Първанов очаква вносът на работници от страни извън ЕС у нас през 2025 г. да е рекорден – 50 хил. разрешителни тази година, с което общият внос ще надхвърли 100 хил. души.

Чуждестранните работници обаче не са евтина работна ръка. Те получават същите условия като българските, посочи експертът. Според него проблемът е, че работодателите често наемат по спешност без стратегия за следващите три години, когато визите трябва да се подновят. Въпреки това тези хора успяват да се адаптират добре към условията в страната и към работните си ангажименти.

„Успеваемостта с тях е доста голяма. Много от тях идват от тежки условия и имат силна мотивация да работят и да изпращат пари на семействата си. Дори без нужната квалификация, те бързо усвояват нови умения и често са готови да поемат извънреден труд“, каза Първанов.

За нискоквалифицираните позиции българският персонал вече тотално не достига. Смятам, че тенденцията е в следващите години да започнем внос и на специалисти със средна експертност. Въпросът е каква стратегия имаме като държава – искаме ли тези хора да останат трайно, отбеляза експертът.

