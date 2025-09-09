IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Защо все повече младежи избират да не работят и да не учат

Промяната отразява фундаментална смяна в ценностите и жизнения кръгозор на новото поколение, посочва експерт

11:06 | 09.09.25 г. 21
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Все повече млади хора в България между 16 и 29 години нито учат, нито работят, нито се обучават. Тази група NEET (Not in Education, Employment or Training) – расте в цяла Европа. У нас обаче картината е още по-сложна заради демографския спад и устойчивия сив сектор. Проучванията показват, че делът на безработните български младежи е значителен. Част от тях доброволно избягват пазара на труда и образованието, оставайки при родителите си и разчитайки на тяхната финансова подкрепа. Други пък не са доволни от това, което им предлага трудовият пазар.

"Като цяло има спад на заетите хора генерално в страната, не само сред младите, заради отрицателен демографски прираст, имиграция и други фактори", коментира в интервю за Радио България Пламен Робов от Българската конфедерация по заетостта.

"Има и специфични причини, характерни за тази конкретна група. Една от тях, която е по-интересна, е спадът на интереса у младите да работят на трудов договор. Новите поколения са много по-слонни към гъвкави форми на работа – фриленс, граждански договори, проектен принцип и пр. При младите този тип работа става все по-популярен и обратно – класическата работа на трудов договор е все по-малко атрактивна", посочва Робов.

Тази промяна в нагласите не е просто каприз, а отразява фундаментална смяна в ценностите и жизнения кръгозор на новото поколение. Младите търсят не просто работа, а начин на живот, който да им позволява автономия и баланс.Това обаче е сериозно предизвикателство за българския стопански модел, все още силно зависим от традиционните форми на заетост в сектори като производство, услуги и други, изискващи физическо присъствие.

Според Робов между 120 и 150 хиляди са хората до 29 години, които не присъстват никъде официално, т.е. те нито учат, нито работят.

Друга голяма причина, която оказва влияние, е сивият пазар. Немалка част от тези млади хора работят по някакъв начин, но това не е отразено официално, т.е. те са в сивия сектор. "В по-широк мащаб, статистиката показва, че като цяло около един милион неучещи и неработещи българи, които имат право да работят, не допринасят за икономиката", заяви експертът.

Днес все по-малко млади българи избират занаятчийски професии или работа, която изисква постоянно физическо присъствие – във фабриката, офиса или на обекта. Причината е, че работните часове от 9 до 6 не дават никаква гъвкавост.

Атрактивно е всичко, което позволява свобода и работа от разстояние – IT секторът, аутсорсингът, дигиталният маркетинг, онлайн съдържанието и пр. Според Робов компаниите трябва да се адаптират и да предлагат повече гъвкавост, а пък новото поколение – "да се приземи" в очакванията си.

Какво да се направи в посока да заработи процесът по-добре

От гледна точка на работодателите – вътрешно да направят своята структура ефективна, така че да могат да предложат достатъчно атрактивни заплати, а работният процес да е достатъчно гъвкав, така че да привлекат младите.

От друга страна, младите хора днес често имат доста нереалистични очаквания. Онлайн съдържанието ги залива с блестящи и високопарни образи на кариери, които изглеждат супер лесни и добре платени. В реалността обаче, ако си на 20-23 години, дипломата и английският не са гаранция за голяма заплата. За да се стигне до нея, трябва време, усилия и практика, а не само университетски знания. Затова е важно тези хора да се приземят малко – да са по-търпеливи, да инвестират в себе си и да гледат дългосрочно на кариерата и отношенията си с работодателите", казва Пламен Робов.

21
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 2 минути
До: nikiangel в статията пише ..."Според Робов между 120 и 150 хиляди са хората до 29 години, които не присъстват никъде официално, т.е. те нито учат, нито работят." ... ти как ги изкара в твоя цикъл до 1 млн си остава загадка..... ей, мушмурок, май не си чел статията, но бързаш с гръмките клишета! :D Съвсем спокойно такава бройка може да се някви сезонни работници в чужбина останали извън статистиката ни, но вие вече загробихте младото поколение...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
20
rate up comment 0 rate down comment 0
doba
преди 15 минути
До: zelka007turbo, философе, старите сами си измират/пенционират. Ама кажи на един млад, че първата смяна почва от 04:00 ;)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
19
rate up comment 2 rate down comment 0
Sad
преди 29 минути
До: zelka007turbo, ти явно говориш пак за третичния сектор. Както казах, след още 10-20г. ще е интересно. Младите у нас не искат да работят 9 до 17 или на 3 смени на денонощно производство. А старите след време ще се пенсионират. Ще е интересно, защото има една поговорка за скачането и тоягата.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
18
rate up comment 0 rate down comment 2
zelka007turbo
преди 33 минути
Хаха ... а за тези на 55+ , или 60+ , с вечните им болежки и травми , и ходения по лекари даже нема да отварям дума !! Всичко с времето си !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
17
rate up comment 0 rate down comment 3
zelka007turbo
преди 36 минути
Хаха ... тъй че дъртаците на 50+ , свиквайте ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 0 rate down comment 3
zelka007turbo
преди 38 минути
Хаха ... дъртаците да си налегат парррцалките и да не дрънкат !! И дума не може да става за сравнение . Двама "младоци" могат да разтоварят един тир за два часа и да подредят склада , а четирима можещи дъртаци на 50+ могат да се моткат един ден . Двама "младоци" могат да сглобят една кухня от 40-50кв за 8 часа , докато 3-4 дъртаци на 50+ могат да се моткат една седмица , двама младоци могат да сглобят ВиК мрежа на един блок за 3-4 часа , докато 3-4 дъртаци на 50+ ще се моткат 3 дена !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 5 rate down comment 0
Repoman
преди 1 час
До: nikiangel, Аз съм виждал къде по-фрапиращи случаи. На новите едно че се плаща повече, друго че те не работят извънредни смени, и трето им дават служебни автомобили, които реално не им трябват, като един вид стимул. А четвъртото е, че накрая след няколко месеца младите се махат, защото работата им идва трудна и идва поредния младеж, който стария работник трябва да обучава ... Виждал съм го и го виждам редовно, от ковид насам е масово.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 6 rate down comment 0
Sad
преди 1 час
Дистанционно може да се работи основно в третичния сектор, в другите е почти невъзможно, защото няма как да произвеждаш нещо реално и физически без да си на място. А младите не искат да произвеждат, те искат да живеят. То и сега у нас дистанционно работят основно столичани, а по провинцията са основно бачкатори, просто защото още има възрастни които да работят. Интересно ще е след още 10-20г., като останат само сегашните млади кой ще ги храни.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 7 rate down comment 1
nikiangel
преди 1 час
До: RepomanТова е повсеместно. Новите се назначават на повече, старите освен че трябва да работят повече за да покрият нуждите на бизнеса докато новия евентуално се научи, трябва и отгоре на това да го обучават. И понеже бизнеса обикновено не е на баща им :), или напускат или бойкотират сериозно.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 9 rate down comment 1
Repoman
преди 1 час
Младите не са научени да работят, не и нормална работа. Защо не се коментира "обратното стимулиране" което вече се прилага при доста от фирмите у нас? Това че новите работници ги назначават на по-големи заплати от тези на старите, просто защото на по-малко не могат да намерят работници. Напоследък е голяма тайна заплащането, но рано или късно се разчува и съответно старите или напускат обидени, или бойкотират, но това не се говори.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
