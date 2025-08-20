Къде се къса връзката между търсене и предлагане на трудовия пазар у нас

Според данни на Агенцията по заетостта в края на юли регистрираните в бюрата по труда са били 150 хиляди души. В същото време под 11 хиляди са обявените в бюрата по труда свободни работни места към средата на август.

Сред най-търсените професии са работници в преработващата промишленост, преподаватели, персонал в производството на храни, персонал, полагащ грижи за хора. Предлаганите заплати за свободните позиции варират от минималната от 1077 лева до 13 хил. лева за разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.

Най-високото възнаграждение от 13 хил. лева се предлага от бюрото по труда "Възраждане" в София. Вакантната позиция е само една, като се посочва, че е подходяща за трудоустроен човек. Изисква се английски и работа с компютър за 8-часов работен ден на безсрочен договор.

За ръководител в бизнес услугите и административните дейности за София заплата от 8150 лева пък е оферираното възнаграждение, като отговорностите са кандидатът да ръководи глобален екип от обучители, създатели на съдържание, да проектира, доставя и непрекъснато да подобрява обучителни програми за вътрешни служители и външни партньори.

Сред офертите с високи заплати към момента има и такава за специалист "Продажби и маркетинг" за проучване на пазари с възнаграждение 7905 лева.

За Стара Загора се търсят лекари за оказване на спешна медицинска помощ срещу 3950 лева заплата. За Бургас се търсят 11 лекари за оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ срещу заплата от 3620 лева. Шест свободни позиции има в София за медицински сестри с 2457 лева заплата и работа на смени по седем часа.

Сред обявите за работа има такива за бармани и сервитьори, машинни инженери, учители, шофьори. Търсят се например 10 сервитьори и бармани за Варна с 1600 лева заплата и двама машинни инженери за Плевен срещу 4500 лева заплата.

Председателят на Българската конфедерация по заетостта Надя Василева коментира по Нова телевизия, че нивата на безработица са относително ниски, но не може да се каже, че такова явление е здравословно. „Получава се един огромен парадокс – при такъв обем на безработица, в същото време се наблюдава и голямо търсене и недостиг на кадри”, посочи Надя Василева.

По думите ѝ в допълнение на тези фактори на пазара се наблюдава и повишение на доходите в определени сектори, но и намалена производителност въпреки тези условия.

„Има траен дисбаланс между търсенето и предлагането на пазара на труда, който постепенно ще засегне всички сектори. Виждаме и нещо ново – младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквания към работодателя - не само финансови, но и по отношение на условията на труд", обясни още тя.

Василева посочи, че най-предпочитано условие за хората, търсещи нова работа, е възможността за гъвкаво работно време или възможност за дистанционна работа.

Темата коментира заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Габриела Димчева. Тя посочи, че част от хората, които нито учат, нито работят, често не се и регистрират в бюрата по труда.

„Ние се опитваме да достигнем именно до тях, за да може и те да имат достъп до набора от услуги, който им е нужен”, каза Димчева и допълни, че при равен достъп до пазара на труда и повишаване на квалификациите именно при уязвимите групи се дава възможност за изпълняване на нуждите на бизнеса.

На този фон държавата се опитва да върне у нас поне около 870 души чрез мярката "Избирам България". Целта е българите да бъдат привлечени обратно в България от чужбина. Програмата „Избирам България“ включва и организацията около преместването на един човек – от транспорта на покъщнината, през установяването, намирането на работа. Включено е и адаптирането у нас на членове от семейството, които не са български граждани, но искат да си намерят работа тук.

Според националното изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) работодателите в страната запазват умерен оптимизъм по отношение на пазара на труда до септември. Данните сочат, че работодателите залагат на стабилност с минимален растеж, предпочитайки по-внимателен подход към разширяване на екипите си.

Проучването, обхващащо 1078 компании от 12 икономически сектора, показва, че 22% от анкетираните планират да увеличат персонала, докато 19% очакват съкращения, а 53% не предвиждат промени.

Сред регионите, включени в изследването, София остава най-динамичният пазар на труда – 62% от работодателите в столицата планират да наемат нови служители. В Пловдив, Варна и Бургас се наблюдава умерено нарастване в намеренията за наемане на нови служители, което подсказва разширяване на икономическата активност извън столицата.