Повечето европейци смятат, че държавните пенсионни системи ще станат непосилни скоро

Повечето европейци смятат, че държавните пенсионни системи на страните им скоро ще станат непосилни. Те смятат също така, че настоящите схеми не са достатъчно щедри и не подкрепят варианти за преразглеждането им, например повишаване на възрастта за пенсиониране, пише британският в. Guardian, като цитира проучване на YouGov, осъществено в шест държави.

С остаряването на населението и спада на раждаемостта европейските държавни пенсионни системи, които са крайъгълни камъни на социалната държава и които разчитат на работещите да плащат пенсиите на пенсионерите, са подложени на все по-силен натиск.

Опитите за реформи обаче срещат твърда съпротива в страните, а данните разкриват сериозните мащаби на проблема с общественото мнение, пред който са изправени правителствата.

Много хора признават, че държавните пенсионни схеми са в затруднено положение. Мнозинството респонденти – между 61% и 52%, в Италия, Франция, Германия и Испания казват, че техните пенсионни системи са вече непосилни. На същото мнение са 45% от анкетираните в Полша и 32% във Великобритания.

Хората са още по-песимистично настроени за бъдещето. Мнозинството участници в проучването – от 49% до 66%, във всичките шест страни смятат, че когато хората, които в момента са на 30 и 40 години, се пенсионират, системата на страната им няма да може да се справи да им плаща.

Пенсионерите са по-оптимистично настроени за капацитета на страните им да финансират държавната пенсионна система. Пенсионерите във Великобритания са най-оптимистични – 62% казват, че държавната пенсия на Острова е достъпна спрямо 27% от непенсионерите, участвали в проучването.

Въпреки че признават неустойчивостта на системата, мнозинството – между 53% и 83%, във всички страни смята, че сумата, която получават пенсионерите, е твърде ниска. Този дял се увеличава още повече – до 72-88%, сред пенсионерите.

Повечето европейски пенсионери разчитат на държавна пенсия. Във всичките шест страни мнозинството от работещите – от 57% в Германия и Великобритания до 72% в Италия, не са уверени, че ще получат комфортна пенсия.

На въпрос какви мерки биха подкрепили, за да станат пенсионните схеми по-устойчиви, анкетираните във всички държави демонстрират подчертано нежелание да приемат някои от реформите, които много правителства се стремят да въведат.

Проучването установява нетна опозиция срещу идеите за повишаване на възрастта за държавна пенсия, увеличаване на данъците за хората в трудоспособна възраст, задължаване на децата в трудоспособна възраст да издържат пенсионирани родители и намаляване на размера на държавната пенсия.

Съпротивата срещу повишаването на възрастта за пенсиониране варира от 47% във Франция до 65% в Германия.

Общо от 20% от анкетираните във Великобритания до 38% в Полша смятат, че възрастта за държавно пенсиониране трябва да бъде 60 години. Същевременно от 22% в Италия до 45% във Великобритания са на мнение, че възрастта за пенсиониране трябва да бъде 65 години. Мнозинството от анкетираните във Франция – 22%, са фиксирали тази възраст на 62 години.

Противопоставянето на намаляването на размера на пенсиите, получавани от пенсионерите, е още по-силно и варира от 81% в Германия до 61% в Италия.

Има обаче известна подкрепа за законово задължаване на хората в трудоспособна възраст да плащат в някаква форма за частна или служебна пенсия. Това предложение е най-популярно във Великобритания (57%). В страната наскоро беше въведена автоматична система за плащания в пенсионни схеми на работното място.

Значителна подкрепа идеята намира и в Германия (49%) и Франция (41%).

Идеята, че държавата трябва да осигурява подкрепа на по-възрастните работници, за да останат на работа по-дълго, вместо да се пенсионират, също намира поддръжници. Подкрепата варира от 57% в Полша, през по 42% в Германия и Франция, до само 27% в Италия.

Най-голям е и делът на италианците, които подкрепят увеличаването на тежестта върху най-богатите – 66% са „за“ по-високи данъци върху по-заможните пенсионери, за да се финансират по-добри пенсии за най-бедните. Общо 52% подкрепят на пенсионерите с високи доходи да не се полага държавна пенсия.

Във всичките шест страни повече хора (28% до 55%) смятат, че пенсионерите с по-високи от средните пенсионни доходи трябва да носят по-голяма отговорност за финансирането на по-щедри държавни пенсии за пенсионерите с ниски доходи, отколкото по-младите поколения (15% до 31%).

Като цяло пенсионерите и хората в трудоспособна възраст реагират според интересите си. Пенсионерите са склонни да се противопоставят на по-ниските пенсионни плащания, докато хората в трудоспособна възраст най-вече отхвърлят повишаването на възрастта за държавно пенсиониране или данъците върху тяхната възрастова група.