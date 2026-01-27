IT компаниите все по-често търсят специалисти в сферата на изкуствения интелект в България и в глобален мащаб. Това сочат данни на платформата Job Board на DEV.BG, която публикува анализ на обявите за различни IT роли в периода 2024–2025 година.

Най-голям ръст на обявите през отминалата година се отчита в сегмента на ML/AI/Data Modelling, където предложенията за работа нарастват с 56,3%. Следват BI/Data Visualization с 51,7% и SAP консултантите с увеличение от 36,3%. Силен интерес има и към киберсигурността - с 35,4% повече обяви, както и към Data Science, която влиза в топ 5 с 29,9% ръст.

Над 20% увеличение се наблюдава още при разработката на системи за управление на бизнеса от клас ERP и CRM (26,99%), IT бизнес анализи (26,98%) и Product Owner (21,1%), а положителна динамика, макар и по-умерена, има и при IT Management (18,7%), Angular (16,8%), Fullstack development (15%), DevOps (14,5%) и Vue.js (13,5 процента).

На обратния полюс е обработката на големи масиви от данни (Big Data), където обявите през 2025 г. са с 44,9% по-малко спрямо 2024 г., а в сегмента на Ruby се отчита спад от 44,3 на сто.

Значително понижение има и при Manual QA (-36,9%), PHP (-31,6%) и Tech Writer (-30,6%). Следва спад при iOS разработчиците (-26,8%), Customer Support (-19,9%) и SalesForce (-15,1%), както и при C/C++/Embedded (-14,6 процента). Над 10% намаление се отчита още при Database Engineer (-13,3%) и Frontend development (-12,2%), а спад, макар и по-умерен, има и при Java (-7,5%), Go (-1,3%) и Python (-0,2%).

В глобален мащаб през 2025 г. най-силен ръст в търсенето на специалисти се отчита в областта на т.нар. агентен изкуствен интелект (Agentic AI), a ролята Agentic AI Engineers се откроява като водещ тренд. Това е ясна промяна спрямо 2024 г., когато на преден план беше позицията Prompt Engineer. Днес фокусът се измества от писане на команди към изграждане на автономни AI системи. Втората ключова посока е свързана с управлението на рисковете при внедряването на изкуствен интелект, включително разбиране на регулации като EU AI Act, което изтласква напред ролята AI Governance & Ethics.

Сред най-търсените профили се нареждат и облачните инженери и архитекти на хибридни решения, които проектират инфраструктури, комбиниращи локални ресурси, облачни платформи и периферни устройства. Глобалният глад за специалисти по киберсигурност и управление на идентичности и достъпи също остава трайна тенденция. В топ 5 на растящите роли влизат и платформените инженери.

Съпоставката между глобалните тенденции и динамиката на българския пазар за 2025 г. показва, че у нас процесите все още не се проявяват масово под формата на най-новите „нашумели“ роли, но предпоставките вече са налице. Ръстът при ML/AI, BI и киберсигурността подсказва, че компаниите инвестират в базовите способности, които ще са критични за следващата фаза на развитие – работа с данни, внедряване на интелигентни решения и управление на риска. Същевременно автоматизацията, облачните платформи и AI инструментите постепенно променят формата на търсене и пренасочват нуждата към по-комплексни и интердисциплинарни роли.

„Пазарът у нас не се свива, той се пренастройва. Движението на обявите вече не е нагоре или надолу, а навътре – към по-специализирани, по-стойностни и по-трудни за запълване роли, окето е здравословен знак“, коментира главен изпълнителен директор на DEV.BG.