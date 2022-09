Френската Framatome също може да доставя алтернативно гориво за АЕЦ "Козлодуй"

Има оферти за доставки на алтернативно ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй" от две компании - френската Framatome и американската Westinghouse, коментира в ефира на БНТ ядреният експерт Георги Касчиев. Темата става все по-актуална на фона на продължаващата война в Украйна и санкциите срещу Русия.

На този етап руснаците изпълняват коректно своите задължения и се очаква към 20 септември шести блок на ядрената ни централа да бъде спрян за планов ремонт и зареждане със свежо ядрено гориво. В момента постепенно се намалява товарът на реактора.

По отношение на алтернативите експертът разказа, че френската компания произвежда гориво по руски лиценз и е същото като това, което се използва в момента в шести блок на АЕЦ "Козлодуй". По отношение на другия потенциален доставчик - Westinghouse, обаче, трябва да бъдат направени подробни анализи, защото то е различно.

Гориво на американската компания е използвано в Европа в АЕЦ "Темелин" (Чехия) и в украински реактори, но няма надеждна информация как се държи в етапа, когато в реакторите трябва да работи едновременно с другото използвано гориво, категоричен е Касчиев. Той поясни, че горивните касетки не се сменят едновременно, а поетапно.

Горивото, което се използва в реакторите в АЕЦ "Козлодуй", е разработено специално за тях от руската ТВЕЛ, част от холдинга "Росатом". Това гориво реално е част от реактора, затова и другите производители, които нямат детайлна информация за всички части и процеси в реактора, до голяма степен разчитат на своя опит и налучкване, когато разработват алтернативите.

Георги Касчиев коментира и проверката на Международната агенция за атомна енергетика (МААЕ) в Запорожката АЕЦ. Според него директорът на агенцията Рафаел Мариано Гроси ръководи мисията, което е безпрецедентно за подобни проверки. Гроси обясни след първата си обиколка на централата, че е притеснен от нарушенията, които се наблюдават по сградите, разказа още експертът. Според Касчиев има сигнали за "нерегламентирани действия" на руските военни в централата, а самото присъствие на експертите от МААЕ ще спре и Украйна, и Русия от крайни действия в региона.

Експертът коментира още, че фактът, че има непрекъснат обстрел към инфраструктурата, която свързва Запорожката АЕЦ към украинската енергийна мрежа, потвърждава коментарите на украинската страна, че Русия се опитва да "откачи" централата и да насочи произвежданата електроенергия към Кримския полуостров. Но за него това е много рисково начинание, защото при изключване на електрозахранването, ядрената централа ще разчита само на своите дизелови генератори за охлаждане на реакторите. При присъединяването към енергийната мрежа на Русия пък могат да бъдат очаквани прекъсвания и други проблеми, на които служителите в централата няма да могат да реагират.

За него безопасността на Запорожката АЕЦ ще дойде с установяване на демилитализирана зона около нея, но руската страна е против. Украйна също подкрепя идеята за демилитаризирана зона, както и запазването на управлението на централата от украинските експерти.

Кадри в социалните мрежи от руски медии, показват, че в централата има военна техника. Украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение отбеляза обстрела над централата и изрази опасенията, че руснаците се опитват да превърнат проверката в "безплодна обиколка на централата". Той припомни още, че е имало договорка мисията да бъде отразена от украински и независими международни медии, но те не са били допуснати от руските военни в централата. Вътре са влезли само руски медии.

Russian military did not take military equipment away from the ZNPP, and showed it in their story as IAEA employees inspect it

Grossi said that he had seen enough, and left to prepare a report, several members of the commission will remain at the power plant until September 3 pic.twitter.com/k6lQ9HqIVS