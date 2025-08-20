Енергийният преход се нуждае от инвестиции в стационарни батерии за 1,2 трлн. долара

Преди няколко години Bloomberg New Energy Finance (BNEF) предостави смела прогноза, според която вятърната и слънчевата енергия ще формират половината от производството на електроенергия на планетата до средата на века благодарение на бързия преход към нисковъглеродна енергия. Нестабилният характер на тези източници обаче прави мащабното съхранение на енергия особено важно, тъй като възобновяемите източници се превръщат в доминиращ източник на енергия, като експертите прогнозират, че съхранението на енергия чрез батерии ще претърпи бум през следващите години.

Сега експерти от Wood Mackenzie предоставят точна оценка, заявявайки, че светът ще се нуждае от инвестиции в съхранение на енергия за 1,2 трлн. долара, за да поддържа над 5900 гигавата (GW) нови вятърни и слънчеви инсталации през следващото десетилетие, пише Oilprice.

„Системите за съхранение на енергия чрез батерии, формиращи мрежата, представляват важен пробив за интеграцията на възобновяемата енергия “, посочва Робърт Лю, директор на отдела за анализ в Wood Mackenzie. „Тъй като се очаква глобалното търсене на енергия да нарасне с 55% до 2034 г., като променливата възобновяема енергия ще формира над 80% от новите добавени мощности, стационарните батерии осигуряват технологичен мост между изобилието на възобновяеми източници и изискванията за стабилност на мрежата“.

Според Wood Mackenzie енергийният сектор в момента е изправен пред недостиг на капацитет в размер на 1400 GW за стационарни батерии, за да постигне стабилност на мрежата до 2034 г. Това представлява огромна пазарна възможност, тъй като все повече страни се фокусират върху инвестиции в батерии с растежа на производството на енергия от възобновяеми източници. Намаляващите разходи засилват оптимистичната теза за съхранението на енергия чрез батерии, като Wood Mackenzie разкрива, че цените на съхранението на енергия са спаднали средно с 10% до 40% на световните пазари само през последната година.

Производството на батерии в САЩ ще намалее

Вече стана ясно, че САЩ отчитат 15-кратно увеличение на капацитета за съхранение на енергия за комунални услуги през последните пет години до близо 30 GW, което до голяма степен се дължи на намаляващите разходи за батерии. Общо 19 щата са инсталирали поне 100 MW батерии за комунални услуги през този период.

За съжаление, секторът за производство на батерии в САЩ е изправен пред несигурно бъдеще, след като президентът Доналд Тръмп отмени федералната подкрепа за чиста енергия.

Законът на администрацията на Тръмп ще промени значително пейзажа на производството на батерии в САЩ, като постепенно премахне много данъчни облекчения и финансиране за чиста енергия и производство на електрически превозни средства, като същевременно насърчи изкопаемите горива.

Очаква се тази промяна да намали инвестициите в технологии за чиста енергия, включително батерии, и потенциално да забави растежа на вътрешния пазар на електрически превозни средства.

Анализ на Международния съвет за чист транспорт изчислява, че съкращенията на федералните програми за климата биха свили производството на батерии в САЩ с около 75%, като се очаква производството на батерии да достигне 250 GWh до 2030 г., което е по-малко от предишните прогнози за 1050 GWh, докато продажбите на електрически превозни средства се очаква да бъдат с 40% по-ниски от предходните оценки.

След приемането на Закона за намаляване на инфлацията (IRA) през 2022 г. компаниите обявиха инвестиции в близо 130 съоръжения за производство на батерии в САЩ, като по-малко от половината все още не са изградени. Интересното е, че редица щати, включително Тексас, Мичиган, Тенеси, Джорджия, Кентъки и Невада, вероятно ще бъдат най-сериозно засегнати от съкращенията на федералната помощ.

Ситуацията в Китай

Интересното е, че Китай е поел различна посока по отношение на стабилизирането на мрежата. През последната година страната е добавила 24,6 GW инсталирани нови водноелектрически мощности, което се равнява близо 60% от общия добавен капацитет по света. От тях 7,75 GW представляват помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), считани за рентабилен метод за дълготрайно съхранение на енергия, който е по-евтин и има много по-голям потенциал за съхранение от литиево-железните батерии.

Китай бързо увеличава строителството на водноелектрически централи като част от целта си за постигане на въглеродна неутралност до 2060 г. Според Националната енергийна администрация на Китай към края на 2023 г. в страната има 436 GW инсталирани водноелектрически мощности. Ревизираният закон за енергетиката на Китай, който влезе в сила през януари 2025 г., насърчава развитието на такива проекти.

Според скорошен анализ Китай е напът да надхвърли целта си за 2030 г. от 120 GW мощности, потенциално достигайки 130 GW до края на десетилетието.