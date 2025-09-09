„Росатом“ и „Газпром“ проучват продажбата на облигации в Китай

Водещи руски компании, включително ядрената корпорация „Росатом“ и газовият концерн „Газпром“, проучват възможностите за продажба на т.нар. "panda облигации" – облигации, деноминирани в юани от некитайски емитент, но продавани в Китай, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници от компаниите.

Руските компании са отрязани от западните капиталови пазари, откакто Москва изпрати свои войски в Украйна през 2022 г.

Руското министерство на финансите обаче би предпочело държавни облигации, деноминирани в юани, да се емитират в Русия, а не да бъдат от китайския тип, се посочва в изявление от понеделник.

Министерството на финансите се стреми китайските инвеститори от континенталната част на страната да имат пряка връзка с Русия чрез депозитен мост, за да се увеличи ликвидността на юана на руския пазар, добави министерството.

Financial Times съобщи в понеделник, че Китай се готви да отвори отново вътрешния си пазар на облигации за големите руски енергийни компании, докато китайският президент Си Дзинпин и руският лидер Владимир Путин задълбочават своето „безгранично“ партньорство.

Когато Путин посети Китай миналата седмица, той призова за съвместна финансова инфраструктура за страните от „Глобалния юг“ и предложи членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да продават съвместни облигации.

В петък китайската рейтингова агенция CSCI Pengyuan присъди най-високия си рейтинг AAA на „Газпром“, която притежава най-големите запаси от природен газ в света, като по този начин проправи пътя за потенциално емитиране на дълг на китайския вътрешен пазар на облигации.

„Росатом“, една от най-големите ядрени компании в света, също се готви да емитира облигации, деноминирани в юани, в Китай, заяви говорител.

Финансовият директор Иля Ребров заяви в публикация на „Росатом“ през август, че надзорният съвет е одобрил планове за набиране на средства в чужбина и че са започнали подготовките за емитиране на облигации в юани от енергийното подразделение „Атоменергопром“.

„Атоменергопром“ съобщи през април, че е получила рейтинг AAA със стабилна перспектива от китайската агенция Dagong Global Credit Rating.

„По принцип виждаме интерес от страна на руските емитенти на облигации, не само от „Росатом“, но и от други“, заяви в понеделник руският заместник-министър на финансите Иван Чебесков, цитиран от РИА.

Въпреки това всички руски облигации ще трябва да бъдат одобрени от китайските регулаторни органи, а купувачите на евентуални руски корпоративни облигации в юани ще трябва да преценят риска от вторични санкции от страна на САЩ и Европа.

Пазарът на облигации тип panda е отбелязал рекорден растеж през 2023 и 2024 г., подтикнат от геополитическите напрежения, според Deutsche Bank.

Въпреки това от началото на конфликта в Украйна нито една руска компания не е емитирала подобни облигации, а дори и преди това само една руска компания, производителят на алуминий „Русал“, го е направила.

Дългосрочният рейтинг на „Газпром“ като емитент не означава непременно, че ще последва незабавна емисия на облигации, деноминирани в юани, заяви източник, близък до „Газпром“, който е пряко запознат със ситуацията.

Рейтингът AAA на „Газпром“ със стабилна перспектива беше издаден веднага след като Русия и Китай дадоха благословията си за „Силата на Сибир 2“ – мащабен проект за газопровод, свързващ двете страни, които се стремят да намалят икономическата си зависимост от Запада.