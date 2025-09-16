МАЕ: Светът трябва да харчи по 540 млрд. долара годишно за търсене на нефт и газ

Светът трябва да харчи около 540 млрд. долара годишно за търсене на нефт и газ, за да поддържа настоящото производство до 2050 г., твърди Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Макар че световните разходи вероятно ще достигнат 570 млрд. долара тази година, сумата ще бъде малко по-ниска от тази през 2024 г., заяви Кристоф Макглейд, ръководител на отдела за енергоснабдяване на МАЕ, по време на уебинар. Тази прогноза означава, че компаниите ще трябва да експлоатират резерви, които все още не са открити, освен ако търсенето не се пренасочи от изкопаемите горива.

Прогнозата е част от доклад, в който са анализирани над 15 хил. находища и скоростта, с която добивът им намалява. Без инвестиции глобалното предлагане ще се свива с обема на общото производство на Норвегия и Бразилия – над 5 млн. барела на ден – всяка година. Това количество е с около 40% по-високо, отколкото през 2010 г., отчасти поради по-голямата зависимост от производството на шистов газ, особено от САЩ, който обикновено се изчерпва по-бързо от конвенционалните резерви.

Прогнозата е важна, защото няма признаци, че търсенето на петрол ще достигне скоро своя връх, а това означава, че през следващите години ще бъде необходимо повишено производство. Въпреки че за тази и следващата година се очаква глобален излишък на петрол, BP прогнозира, че растежът на доставките извън Организацията на страните износителки на петрол от началото на 2026 г. ще остане до голяма степен без промяна в продължение на 12 до 18 месеца.

„В случая с петрола липсата на инвестиции в проучването и добива би отнела от глобалния пазарен баланс количество, равно на общото производство на Бразилия и Норвегия за една година“, каза в изявление изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Ситуацията означава, че индустрията трябва да работи много по-бързо само за да се задържи на същото ниво.“