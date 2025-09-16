Над половин милиард долара годишни разходи ще поддържат текущото производство на петрол и газ

Светът трябва да харчи около 540 млрд. долара годишно за търсене на петрол и газ, за ​​да поддържа текущото производство до 2050 г., тъй като забавянето на добивите от съществуващите находища се ускорява, според изчисления на Международната агенция по енергетика.

По-бързите темпове на спад, отчасти поради нарастващата глобална зависимост от американския шистов газ, означават, че световната нефтена и газова индустрия „трябва да работи много по-бързо, само за да стои на едно място“, казва изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол, цитиран от Bloomberg.

Това означава, че компаниите трябва да се насочат към резерви, които все още не са открити, освен ако търсенето не се измести от изкопаемите горива, за да може производството да остане там, където е днес, след 25 години.

Констатацията бележи значителна промяна в тона на агенцията, която през последните години призоваваше големите производители да харчат повече за чиста енергия.

Перспективата е важна, защото няма много признаци, че търсенето на петрол скоро ще достигне пик. Това означава, че ще е необходимо повишено производство през следващите години.

Въпреки че се прогнозира глобален излишък на петрол за тази и следващата година, BP Plc очаква растежът на предлагането извън Организацията на страните износителки на петрол от началото на 2026 г. да остане до голяма степен непроменен за 12 до 18 месеца.

„В случая с петрола липсата на инвестиции в добив би премахнала еквивалента на комбинираното производство на Бразилия и Норвегия всяка година от баланса на световния пазар“, казва се в изявление на Бирол от МАЕ.

Прогнозата е част от доклад, който анализира над 15 000 находища и темповете на намаляване на добивите от тях. Без инвестиции глобалното предлагане би намаляло с комбинираното производство на Норвегия и Бразилия – повече от 5 млн. барела на ден, всяка година. Това количество е с около 40% повече, отколкото през 2010 г., отчасти поради по-голямата зависимост от шистовото производство, особено от САЩ. То обикновено се изчерпва по-бързо от конвенционалните резерви.

Въпреки че глобалните разходи за търсене на петрол и газ вероятно ще достигнат 570 млрд. долара тази година – достатъчно, за да поддържат производството на сегашните нива, сумата ще бъде леко намалена спрямо 2024 г., коментира в уебинар Кристоф Макглейд, ръководител на звеното за енергийни доставки на МАЕ.