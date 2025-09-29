Санкциите срещу сръбската НИС ще бъдат отложени с още няколко дни

Санкциите на САЩ срещу сръбската "НИС Петрол" ще бъдат отложени с още осем дни, съобщи информационната агенция "Танюг", цитирайки президента Александър Вучич. По план мерките, които са свързани със санкциите към руския петролен сектор, трябваше да влязат в сила от 1 октомври.

Ройтерс отбелязва, че санкциите срещу сръбската петролна компания се отлагат вече на няколко пъти. Те бяха въведени от предишната администрация на Белия дом през януари 2025 година.

"Газпром" е мажоритарен собственик на НИС, държейки 44,9% от капитала на компанията чрез дъщерната си "Газпром Нефт" и 11,3% в своето портфолио. Останалите акции са собственост на сръбската държава.

През януари САЩ дадоха 45 дни за промяна на собствеността, но удължиха този срок на няколко пъти, защото рафинерията на компанията е единствената в страната и е основен доставчик на горива. Като част от ангажиментите, които пое Белград, за да не допусне спиране на работата на компанията, беше забрана за износ на горива от руски петрол. НИС продаде и бензиностанциите си в България, които оперираха под бранда на "Газпром", на "Уни Енерджи". Сделката се анализира от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Според агенция "Танюг" сръбският президент е посочил, че САЩ признават трудната за Сърбия ситуация, както и че страната му има какво да предложи в замяна на удължаването на работата на НИС. "Дали ще е достатъчно и дали ще бъде това, което искат американците, ще видим", допълни още той.