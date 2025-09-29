IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Санкциите срещу сръбската НИС ще бъдат отложени с още няколко дни

Сръбският президент смята, че има какво да предложи на САЩ, за да отпаднат ограниченията срещу компанията

11:28 | 29.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Санкциите на САЩ срещу сръбската "НИС Петрол" ще бъдат отложени с още осем дни, съобщи информационната агенция "Танюг", цитирайки президента Александър Вучич. По план мерките, които са свързани със санкциите към руския петролен сектор, трябваше да влязат в сила от 1 октомври.

Ройтерс отбелязва, че санкциите срещу сръбската петролна компания се отлагат вече на няколко пъти. Те бяха въведени от предишната администрация на Белия дом през януари 2025 година.

"Газпром" е мажоритарен собственик на НИС, държейки 44,9% от капитала на компанията чрез дъщерната си "Газпром Нефт" и 11,3% в своето портфолио. Останалите акции са собственост на сръбската държава.

През януари САЩ дадоха 45 дни за промяна на собствеността, но удължиха този срок на няколко пъти, защото рафинерията на компанията е единствената в страната и е основен доставчик на горива. Като част от ангажиментите, които пое Белград, за да не допусне спиране на работата на компанията, беше забрана за износ на горива от руски петрол. НИС продаде и бензиностанциите си в България, които оперираха под бранда на "Газпром", на "Уни Енерджи". Сделката се анализира от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 

Според агенция "Танюг" сръбският президент е посочил, че САЩ признават трудната за Сърбия ситуация, както и че страната му има какво да предложи в замяна на удължаването на работата на НИС. "Дали ще е достатъчно и дали ще бъде това, което искат американците, ще видим", допълни още той.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:28 | 29.09.25 г.
NIS икономиката на Сърбия Александър Вучич санкции срещу Русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още