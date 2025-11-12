IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
„Булгаргаз“ предлага намаление на цената на природния газ с близо 1% за декември

Намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от компанията

12:13 | 12.11.25 г.
„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че „Булгаргаз“ предлага цената за декември да е с 0,88 процента по-ниска.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са завишили първоначално подадените си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh, като основният дел от това завишение е от искания за повишени заявки от регулирани клиенти.

В резултат на това значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от компанията.

