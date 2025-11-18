IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Канадската петролна индустрия изплува от сянката на шистовия добив в САЩ

Очаква се добивите в Канада да продължават да растат до около 6 млн. барела дневно до 2030 г.

12:12 | 18.11.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Канадските петролни пясъци се завръщат след години в сянката на шистовия петрол в САЩ, пише Bloomberg. Агенцията обръща внимание на увеличените добиви в Канада след изграждането на петролопровода Trans Mountain през миналата година, който насочи канадския петрол към азиатския пазар.

След като тръбите заработиха, добивът в Канада започна да се увеличава и достигна рекорд за юни от 4,06 млн. барела дневно. Очакванията са, че добивите ще продължават да растат до около 6 млн. барела дневно до 2030 година.

Състоянието на пазара в Канада е доказателство за ефективността на работата на Trans Mountain - докато данните за пренасищане на пазара притискат надолу цената на петрола, отстъпките за канадския тежък суров петрол намаляват  - от 30-на долара преди месеци до 10-12 долара за барел днес спрямо американските сортове.

Това привлича вниманието на американските инвеститори, особено на фона на достигнатия пик на добива в Пермския залив, тоест сърцето на американската петролна индустрия.

Петролните пясъци са смес от пясък, глина, вода и битум (катран). Преработката им има висок въглероден отпечатък, но дава относително евтини петролни сортове с високо съдържание на сяра. Цената им е достатъчно ниска, за да издържи на волатилността на петролните пазари в момента. Находища на петролни пясъци има в Канада (основно в Албърта), Русия, Казахстан и Венецуела.

Последна актуализация: 12:13 | 18.11.25 г.
