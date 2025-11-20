Защо Big Oil продължава да генерира стабилна печалба въпреки по-ниските цени на петрола?

Петролните пазари се сблъскаха със засилена волатилност през последните няколко седмици, свързана с поредица от геополитически събития, включително новите санкции на САЩ срещу руските енергийни компании, съчетани с крехко примирие в Газа, пише Oilprice.

Цените на петрола остават доста под последно достигнатите върхове, като сортовете Брент и West Texas Intermediate (WTI) се търгуват с около 15 долара за барел под най-високите си нива за последните 52 седмици.

Ниските цени се отразиха на печалбите на петролните и газовите компании, като енергийният сектор отчита спад на печалбата от 0,5% за третото тримесечие, като единствено секторът на комуникационните услуги се представя по-зле (понижение от 7,15%). Енергийният сектор също така отчита най-бавния темп на растеж на приходите от всички 11 пазарни сектора в САЩ – около 1%, в сравнение с 8,3-процентния ръст за компаниите в S&P 500.

Големите петролни концерни обаче се справят по-добре от очакваното, като много от тях отчитат по-ниски, но все пак стабилни печалби. Интересното е, че тези компании не се съобразяват с очакванията за свиване на производството на фона на по-ниските цени на петрола и продължават да увеличават добива, което помага да се компенсира част от спада в цените на петрола.

ExxonMobil отчете печалба за третото тримесечие от 7,54 млрд. долара, което е с 12,4% по-малко спрямо същото време на предходната година, докато приходите се свиват с 5,3% до 5,3 млрд. долара. Печалбата на Exxon през първите девет месеца достигна 22,3 млрд. долара, което представлява спад от 14,3% на годишна база. Четирите големи петролни компании - Exxon, Chevron, Shell и TotalEnergies - реализираха обща нетна печалба от над 21 млрд. долара през третото тримесечие - забележително постижение предвид спада на цените на петрола с повече от 20% спрямо предходната година.

Това обаче не е съвсем необяснимо. Exxon отчете допълнителни 2,2 млрд. долара от структурни икономии на разходите през третото тримесечие и общите икономии от 2019 г. насам вече надхвърлят 14 млрд. долара. Компанията се стреми към общи икономии на разходите от над 18 млрд. долара до края на 2030 г.

Exxon може да постигне тези икономии чрез автоматизация, оптимизация на веригата на доставки и подобрения в оперативните технологии. Точката на рентабилност на Exxon сега е с 10-15 долара за барел по-ниска в сравнение със ситуацията преди пет години, което прави компанията много по-устойчива на спадащите цени на петрола.

Концернът изчислява, че претеглената точка на рентабилност сега е 40-42 долара за барел, което дава на компанията добър буфер дори при цена на петрола от 60 долара.

Освен това Exxon остава уверена в способността си да генерира печалба в настоящата среда и е увеличила производството на въглеводороди до 4,7 млн. барела петролен еквивалент на ден (boe/d), включително близо 1,7 млн. boe/d от Пермския период и над 700 хил. boe/d от Гвиана.

Междувременно Exxon задейства проекта Yellowtail през третото тримесечие, четири месеца по-рано от очакваното. Производството в Yellowtail трябва да достигне 250 хил. boe/d, увеличавайки общия добив на Гвиана до над 900 хил. boe/d.

Ситуацията е почти същата и при Chevron. Втората по големина петролна компания в САЩ отчете рекордно глобално производство от 4,09 млн. boe/d, което е с 21% повече спрямо същото време на 2024 г., включително 27% увеличение на производството в САЩ до рекордните 2,04 млн. boe/d.

Chevron успя да постигне това въпреки по-малкото сондажни платформи, както и по-малките спредове при завършване, демонстрирайки силен оперативен ливъридж.

Компанията отчете спад на нетната печалба за третото тримесечие на 2025 г. до 3,54 млрд. долара от 4,49 млрд. долара година по-рано, докато печалбата за акция намаля до 1,82 долара от 2,48 долара за акция през същото тримесечие на предходната година. Приходите обаче отчетоха минимален спад – до 48,17 млрд. долара спрямо 48,93 млрд. долара за същото време на 2024 г., като увеличеното производство помогна да се компенсират по-ниските цени на суровия петрол.

Междувременно европейските петролни гиганти са в състояние да се възползват от волатилните петролни пазари по начин, по който американските им конкуренти не го правят, като използват един трик: търговия с петрол.

Shell е най-големият търговец на петрол в света, с търговски отдел по-голям дори от този на Trafigura. Миналия месец компанията съобщи, че нейните търговски подразделения са отчели „значително по-високи резултати от оптимизация“. Неотдавнашните санкции срещу руските „Роснефт“ и „Лукойл“ създадоха значителна ценова волатилност на регионалните пазари, позволявайки на компании като Shell да се възползват от тези спредове.

Въпреки че Shell не публикува конкретни приходи, последните борсови документи разкриха, че бизнесът на компанията за търговия с петрол в САЩ генерира около 1 млрд. долара годишно, което представлява значителна част от печалбата на Shell преди такси и данъци от американския пазар.

По подобен начин звеното за търговия с енергия на TotalEnergies генерира печалба от 800 млн. долара през третото тримесечие, което е с близо 10% повече спрямо второто тримесечие.

Exxon и Chevron наистина се занимават с търговия с петрол, но традиционно го правят в по-малък мащаб и с по-малко риск в сравнение с европейските петролни гиганти като Shell. Търговската им дейност исторически е фокусирана върху логистиката и балансирането на собствените им интегрирани системи, а не върху търсенето на големи спекулативни печалби от пазарната волатилност.

Големите петролни компании, известни с общото название Big Oil, залагат на новата оперативна стратегия за разходна дисциплина и връщане на парите на акционерите. ExxonMobil върна 4,2 млрд. долара като дивидент и 5,1 млрд. долара чрез обратно изкупуване на акции през третото тримесечие. Междувременно Shell обяви обратно изкупуване за над 3 млрд. долара за 16 поредни тримесечия, докато Chevron и TotalEnergies разпределиха съответно 6 млрд. долара и 4,5 млрд. долара.