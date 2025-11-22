Азиатско-Тихоокеанският регион е лидер при плаващите соларни паркове

Очаква се световният пазар на плаващи соларни паркове да нарасне значително през следващите седем години, подкрепен от нарастващия недостиг на земя, правителствените разпоредби за повече възобновяема енергия и присъщите ползи за ефективност на технологията, показва доклад на консултантската фирма DataM Intelligence, цитиран от Oilprice.

Пазарът, оценен на 55,11 млн.долара през 2024 г., се очаква да се увеличи до 84,90 млн. долара до 2032 г., разширявайки се със сложен годишен темп на растеж от 5,55% от 2025 г. до 2032 г. Този растеж сигнализира за промяна в слънчевата индустрия, където плаващите фотоволтаични системи се превръщат от нишово приложение в ключов компонент на националните стратегии за декарбонизация в региони с ограничена наличност на земя.

Технологията за плаващи соларни панели е насочена към две основни предизвикателства, пред които е изправено мащабното внедряване на слънчева енергия: конкуренцията за земя и търсенето на по-високи енергийни добиви. Инсталирането на соларни панели върху изкуствени водни басейни, като резервоари, водноелектрически централи и промишлени езера, избягва конфликти със селското стопанство или градското развитие.

Водната среда предоставя важно техническо предимство. Естественият охлаждащ ефект на водата може да повиши ефективността на слънчевите панели с приблизително 9 процента в сравнение с наземните инсталации, изтъква DataM Intelligence. Освен това покриването на водните басейни може да намали изпарението, предлагайки двойна полза, особено ценна в сухи райони или такива с недостиг на вода.

Индустрията отбеляза ускорено внедряване, като само през 2024 г. в световен мащаб бяха добавени над 1,8 гигавата плаващи слънчеви мощности, което е най-голямото годишно увеличение до момента. Правителствата в САЩ, Япония, Южна Корея, Китай, Индия и части от Европа дават приоритет на тази технология, за да постигнат целите за възобновяема енергия и да подобрят стабилността на мрежата, особено в градските или гъсто населени райони.

Сегментът на стационарните плаващи слънчеви панели доминираше на пазара през 2024 г., като държи над 82% от общите приходи, или приблизително 45,19 млн. долара. Тези системи са предпочитани заради по-ниските разходи за монтаж и по-лесните изисквания за закрепване, което ги прави подходящи за проекти от голям мащаб, като например 320-мегаватовата електроцентрала в Дъджоу, Китай.

От друга страна, плаващите слънчеви панели, които регулират наклона си, за да следват слънцето и могат да увеличат производството на енергия с 18%, представляват останалите 18% от пазара. Въпреки че предлагат по-голям капацитет за производство, тяхната структура и повишените изисквания за поддръжка обикновено ограничават разполагането им до стабилни вътрешни водни басейни.

По отношение на местоположението, водните басейни, като резервоари, езера и язовири, съставляват близо 90% от пазара през 2024 г., генерирайки 49,6 милиона долара. Тези местоположения осигуряват стабилни условия за закотвяне и по-лесен достъп за поддръжка.

Плаващите слънчеви панели в открито море остават нововъзникващ, но бързоразвиващ се сегмент, който представлява 10% от пазара. Този сегмент, макар и изправен пред предизвикателства като корозията и високите вълни, набира скорост в Сингапур и Нидерландия, тъй като страни с екстремни ограничения на земята изследват дълбоководното слънчево земеделие.

По отношение на технологиите, фотоволтаичните модули доминираха изключително много на пазара, допринасяйки с над 95% от общите приходи. Кристалните силициеви фотоволтаични системи остават установеният стандарт поради високата си ефективност и рентабилност за позициониране въхру водна основа.

Япония държи 14% дял от световния пазар през 2024 г., с приходи от 7,7 млн. долара. Сериозният недостиг на земя в страната и подкрепящите правителствени политики са направили плаващите системи идеален модел за разширяване, като през последните дванадесет месеца са регистрирани над 70 мегавата нов капацитет.

Конкуренцията се води от специализирани доставчици на плаващи платформи и големи производители на слънчева енергия. Петте най-големи компании – Ciel & Terre International, Trina Solar, JA Solar, Kyocera Corporation и LONGi Green Energy Technology – общо държат 64% от световния пазар на плаващи слънчеви панели през 2024 г. Ciel & Terre остава лидер, като е изградила над 1,2 GW по целия свят.

Стратегическата перспектива предполага, че плаващите соларни паркове преминават към търговска зрялост със структурирани инвестиции от фирми за комунални услуги и независими производители на електроенергия.

Очаква се бъдещият растеж да се съсредоточи върху по-широкото внедряване на хибридни системи, които комбинират плаващи слънчеви панели със съществуващи водноелектрически централи и решения за съхранение на енергия чрез батерии, за да се подобри надеждността на мрежата и достъпа до енергия.