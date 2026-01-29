Производството на горива се срива преди рафинерията да бъде поета от държавата

Срив на производството на горива показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2025 г. През този месец България пое контрола върху рафиерията "Нефтохим", след като собственикът - руската "Лукойл", беше поставена под санкции.

На 17 ноември Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър като управител на "Нефтохим". Преди това имаше опасения, че заради санкциите рафинерията няма да може да извършва разплащания със своите изпълнители. Вероятно това е свило доставките на петрол още в края на октомври, след като САЩ въведе санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", които влязоха в сила на 21 ноември 2025 г.

Имаше и известно колебание дали действията на държавата ще бъдат достатъчни за американското правителство, но в крайна сметка страната ни получи отсрочка до 29 април 2026 г.

Данните на НСИ покзават, че в страната са произведени 173 хил. тона дизел и 84 хил. тона бензин. Това е понижение от, съответно, 35% и 40% на годишна база. Спрямо октомври производството също се свива - на дизел с 31%, а на бензин - с 3,4 на сто.

Данните показват, че през ноември част от свитото производство вероятно е покрито с внос - доставките на дизел достигат 229 хил. тона, което е намаление от 5,6% на годишна база. При бензина също има спад, но в рамките на 22% до 49 хил. тона.

През ноември намалява още производството на електроенергия - с 8% до 2,77 тераватчаса. Това е с 8% по-малко спрямо ноември 2024 г. Данните показват още, че в края на есента има недостиг на производството, покрит с внос. Доставките на електроенергия на пазара са в обем 2,98 тераватчаса, което е спад от 8,3 на сто.

Намалява и добивът на твърди горива - с 23% до 1,56 млн. тона. На вътрешния пазар са доставени 1,63 млн. тона вълища, което е понижение от 22,3%.

През ноември в страната са доставени 265 млн. куб. метра природен газ, или с 8,6% по-малко спрямо същия месец на 2024 г. Спрямо октомври има повишение от 14%, което е свързано с началото на отоплителния сезон в страната.