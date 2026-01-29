IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Производството на горива се срива преди рафинерията да бъде поета от държавата

Опасенията за санкции вероятно са свили доставките на петрол още в края на октомври

19:17 | 29.01.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Срив на производството на горива показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2025 г. През този месец България пое контрола върху рафиерията "Нефтохим", след като собственикът - руската "Лукойл", беше поставена под санкции.

На 17 ноември Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър като управител на "Нефтохим". Преди това имаше опасения, че заради санкциите рафинерията няма да може да извършва разплащания със своите изпълнители. Вероятно това е свило доставките на петрол още в края на октомври, след като САЩ въведе санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", които влязоха в сила на 21 ноември 2025 г.

Имаше и известно колебание дали действията на държавата ще бъдат достатъчни за американското правителство, но в крайна сметка страната ни получи отсрочка до 29 април 2026 г.

Данните на НСИ покзават, че в страната са произведени 173 хил. тона дизел и 84 хил. тона бензин. Това е понижение от, съответно, 35% и 40% на годишна база. Спрямо октомври производството също се свива - на дизел с 31%, а на бензин - с 3,4 на сто.

Данните показват, че през ноември част от свитото производство вероятно е покрито с внос - доставките на дизел достигат 229 хил. тона, което е намаление от 5,6% на годишна база. При бензина също има спад, но в рамките на 22% до 49 хил. тона.

През ноември намалява още производството на електроенергия - с 8% до 2,77 тераватчаса. Това е с 8% по-малко спрямо ноември 2024 г. Данните показват още, че в края на есента има недостиг на производството, покрит с внос. Доставките на електроенергия на пазара са в обем 2,98 тераватчаса, което е спад от 8,3 на сто.

Намалява и добивът на твърди горива - с 23% до 1,56 млн. тона. На вътрешния пазар са доставени 1,63 млн. тона вълища, което е понижение от 22,3%.

През ноември в страната са доставени 265 млн. куб. метра природен газ, или с 8,6% по-малко спрямо същия месец на 2024 г. Спрямо октомври има повишение от 14%, което е свързано с началото на отоплителния сезон в страната.

Последна актуализация: 19:17 | 29.01.26 г.
Лукойл Нефтохим Бургас енергийни продукти НСИ статистика
