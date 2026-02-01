ОПЕК остави добива си непроменен, докато напрежението с Иран повишава цените

ОПЕК+ прие да запази петролния си добив непроменен за март на заседание в неделя, дори след като цените на суровия петрол достигнаха шестмесечен връх поради притеснения, че САЩ може да нанесат военен удар на страната членка на ОПЕК Иран. Решението беше взето на заседание на групата в неделя, съобщава Ройтерс.

Заседанието на осем страни членки на ОПЕК+ се състоя в момент, когато фючърсите върху международния бенчмарк Брент достигнаха ниво от 70,69 долара за барел, като се понижиха с два цента в петък и достигнаха почти шестмесечен връх от 71,89 долара в четвъртък. Контрактът с доставка през март изтече в петък. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI достигнаха ниво от 65,21 долара за барел и поевтиняха с 21 цента в петък.

Спадът на цените се случва въпреки слуховете, че свръхпредлагането през 2026 г. ще тласне цените надолу.

Осемте производителки – Саудитска Арабия, Русия, АОЕ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман, повишиха производствените квоти с около 2,9 млн. барела дневно от април до декември 2025 г., около 3% от световното търсене.

През ноември те замразиха планирани повишения за януари до март 2026 г. поради сезонно по-слабото потребление.

Краткото заседание в неделя потвърди това решение за март, след като на по-ранни заседания беше потвърдено същото за януари и февруари.

Без указания за бъдещето

В изявлението от неделя не се споменава какво може да реши ОПЕК+ за конкретни месеци след март и липсата на указания за бъдещето е значителна, коментира Хорхе Леон, бивш представител на ОПЕК, който вече работи като ръководител на геополитическите анализи в Rystad Energy.

„С нарастващата несигурност около Иран и напрежението със САЩ групата запазва всички варианти твърдо на масата“, допълва той.

„Данните на ОПЕК сочат по-ниско търсене на суров петрол от ОПЕК+ през второто тримесечие, което може да ограничи възможностите за увеличаване на добива“, отбелязва Леон.

ОПЕК+ включва Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) плюс Русия и други съюзници. Пълната група ОПЕК+ съставлява около половината от световния петрол.

Отделен орган на ОПЕК+, Съвместният министерски комитет за наблюдение (JMMC), също проведе заседание в неделя. Той няма правомощия да взема решения относно политиката за добива.

JMMC подчерта, че е важно да се постигне пълно съобразяване със споразуменията за добива на ОПЕК+, става ясно от съобщение на сайта на ОПЕК.

Американският президент Доналд Тръмп обмисля варианти за Иран, които включват насочени удари срещу силите за сигурност и ръководителите с цел да се вдъхновят протестиращите, съобщиха няколко източника в четвъртък.

Вашингтон наложи обхватни санкции на Техеран, за да спре приходите му от петрол, ключов източник на държавно финансиране. САЩ и Иран изразиха оттогава готовност да започнат диалог, но Техеран заяви в петък, че отбранителните му способности не бива да бъдат включвани в преговорите.

Цените на петрола са подкрепени и от загубите на предлагаане в Казахстан, където петролният сектор преживя поредица от спирания на работата през последните месеци. Казахстан съобщи в сряда, че възобновява поетапно работата на огромното си петролно находище Тенгис.

Осемте страни планират да проведат следващото си заседание на 1 март, а JMMC – на 5 април, сочат изявленията.