BP спира програмата за обратно изкупуване на акции под натиска на евтиния петрол

BP съобщи в отчета си за четвъртото тримесечие на 2025 година, че спира програмата си за обратно изкупуване на акции. В съобщение на сайта на компанията се отчита, че средствата ще бъдат насочени за подобряване на баланса и средствата ще бъдат насочени към развитие на проекти за добив на петрол и природен газ.

В третото тримесечие ръководството на петролната компания одобри програма за обратно изкупуване на акции на стойност 750 млн. долара.

Според CNBC това съобщение показва натиска на намаляващата цена на петрола върху енергийния гигант. Дивидентът се запазва в размер 8,32 цента за акция.

BP приключва последните три месеца на миналата година с чиста печалба от 1,54 млрд. долара, е видно още от отчетите. Това съвпада с очакванията на пазара. Но за цялата 2025 година печалбата е малко по-ниска спрямо прогнозите - 7,49 млрд. долара. През 2024 година печалбата на компанията достигна 8,91 млрд. долара.

Основната причина за спада са по-ниските цени на петрола.

В отчета се отбелязва още отписването на около 4 млрд. долара от проекти, свързани с нисковъглеродна енергия и биогорива.

Евтиният петрол намали печалбата на Shell, но компанията реши да запази своята програма за обратно изкупуване на акции. През миналата седмица компанията съобщи, че печалбата за четвъртото тримесечие достига 3,26 млрд. долара. За цялата 2025 година печалбата достига 18,5 млрд. долара. През 2024 година годишната печалба на Shell достигна 23,7 млрд. долара, показаха финансовите отчети, публикувани на сайта на компанията.