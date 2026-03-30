Какви мерки взимат най-богатите страни, за да ограничат негативите от скъпия петрол?

Цените на енергоресурсите се повишиха рязко след началото на войната в Иран и правителствата по света са изправени пред трудни решения как да намалят натиска върху потребителите, пише Sky News. Британската медия прави анализ на някои от действията, предприети от водещите икономики в света.

Според анализите най-сериозни средства заделя Япония. Страната е и сред най-засегнатите от кризата, защото голяма част и от петрола, и от втечнения газ, който потребява, минава през Ормузкия проток. Японският финансов министър е коментирал, че "не можем да си позвоим това да се проточи" и отчел, че правителството ще използва 800 млрд. йени, или малко над 5 млрд. долара, за да поддържа цената на бензина около нивото от 170 йени (0,93 евро). Тази цел може да коства разходи от около 300 млрд. йени месечно.

По-скромна е подкрепата, която ще предоставят европейските държави. Италия отдели 417 млн. евро по програми за намаляване на акцизите върху бензина и дизела до 7 април. Мярката обаче не дава видим ефект и в индустрията настояват за допълнителни стъпки.

Франция пък ще предостави субсидии в размер на 70 млн. евро за транспорта, селското стопанство и рибната индустрия. Схемата стартира през април. Отделно за домакинствата с ниски доходи ще бъдат предоставени ваучери на стойност 153 евро на месец. От тази мярка ще се възползват 3,8 млн. домакинства.

Домакинствата с ниски доходи, които използват горива за отопление във Великобритания, ще получат 53 млн. паунда (почти 61 млн. евро). Обмисля се и по-широка подкрепа, но само за нуждаещите се, а не като цяло за намаляване на разходите за живот, посочва още Sky News

Германия пък няма да предоставя субсидии, но ще следи внимателно за спекулации на пазара на горива. Бензиностанциите ще имат право да увеличават цените само един път на ден - около обяд, но да ги намаляват по всяко време. Нарушенията ще бъдат санкционирани със 100 хил. евро.