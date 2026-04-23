Пазарите в Европа отчитат повече отрицателни цени на тока с ръста на слънчевата енергия

Електоенергийните пазари в Европа отчитат рязко увеличаване на отрицателните цени на тока, особено около обяд, когато произведената слънчева енергия надвишава търсенето, предава Bloomberg.

Испания регистрира най-рязък скок, като броят на почасовите договори с отрицателни цени е нараснал над три пъти до 381 от началото на годината спрямо 120 за същия период на миналата година, сочат изчисления на Bloomberg на база данни на OMIE. Във Франция броят на часовете с цени на електроенергията под нулата се е увеличил над два пъти в сравнение със същия период на миналата година, а в Германия е нагоре с около 50%, показват данни на Epex Spot.

Повечето отрицателни цени са били регистрирани през април, тъй като произведената слънчева енергия се е увеличила благодарение на по-дългите дни. Голям антициклон над Северна Европа предизвиква силни североизточни ветрове, които разчистват облаците и увеличават производството на вятърна и слънчева енергия в страни като Германия и Франция, съобщават националните метеорологични служби Meteo-France и DWD.

Очаква се метеорологичните условия да доведат до значително увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници тази седмица, което ще подложи на натиск цените на тока, сочи анализ на MetDesk. В сряда в Германия е отчетено почти рекордно производство на слънчева енергия от над 53 гигавата, сочат данни на научния институт Fraunhofer.

Европа отчита ръст на отрицателните цени на тока – общ брой на часовете с отрицателни цени на тока от началото на годината. Графика: Bloomberg LP

Тенденцията показва как нарастващото производство на слънчева енергия все повече надвишава търсенето по обяд, а в същото време ограниченият капацитет за съхранение и недостатъчната мрежова инфраструктура ограничават възможностите за усвояване или пренос на излишната електроенергия.

Почти всички големи електроенергийни пазари в Европа са отбели отрицателни цени на аукциони в сряда, като в договорите „ден напред“ (тоест с доставки днес) е отчетен спад до -49,56 евро на мегаватчас в Германия, -48,97 евро във Франция и -49,37 евро в Нидерландия, сочат данни на Epex Spot.