Бумът на ВЕИ направи цените на тока в Полша отрицателни в два последователни дни

Цените на електроенергията в Полша станаха отрицателни за някои потребители в два последователни дни, тъй като слънчевото и ветровито време предизвика рязък скок в предлагането на електроенергия от възобновяеми източници, което надхвърли търсенето, предава Bloomberg.

Пазарните цени, използвани за изчисляване на разплащанията за битови инсталации за възобновяема енергия, паднаха под нулата за няколко часа и в двата дни през изминалия уикенд, сочат данни на полския оператор на електропреносната мрежа PSE. Най-ниската цена е била достигната в понеделник – минус 791,32 злоти (минут 214 долара) на мегаватчас, и е останала на отрицателна територия за около десет часа.

Въпреки че отрицателните цени на електроенергията не са необичайни на европейските пазари, те обикновено са краткотрайни и се наблюдават в средата на деня, когато производството на слънчева енергия достига връхната си точка. Според данни на PSE полските цени на електроенергията „ден напред“ са били сред най-ниските в Европа през целия период на великденските празници.

Полското правителство осигурява субсидии за съхранение на енергия от домакинствата, за да подобри гъвкавостта на електропреносната мрежа. Същевременно енергийните компании започнаха да предлагат динамични тарифи, които, за разлика от традиционните планове с фиксирани цени, позволяват на потребителите да се възползват от периодите с отрицателни цени.